Geada e temperaturas negativas marcam amanhecer na Serra Catarinense

O amanhecer de 08 de Abril foi terminantemente frio na Serra Catarinense, com temperatura mínimas na casa 0º a -3,9º sendo a primeira temperatura negativa registrada em Santa Catarina.

Os campos de baixadas, como o Vale do Caminhos da Neve em São Joaquim foi onde a geada se demonstrou mias aparente. Os veículos ficaram recobertos por uma fina camada de gelo que dava até de raspar.

Também geou nos municípios de Urubici, Bom Jardim da Serra e Urupema.

Geada na Localidade de Estância do Rio Pelotas -Bom Jardim Da Serra (Fotos de Luiz Gonzaga Ribeiro)

Geada na Localidade de Rio Capivaras -Bom Jardim Da Serra (Fotos de Sérgio Felipe)

As mínimas no estado:

-3.9ºC Urupema/Estação Keiser

-3.1ºC – São Joaquim/Estação Keiser

-3.1ºC Urubici/Epagri-Ciram

-2.6ºC Bom Jardim/Estação Keiser

Piter/Coutinho

Veja as Imagens da Geada no Vale do Caminhos da Neve em São Joaquim:

Veja o vídeo da geada no Caminhos da Neve:

Imagens Mycchel Legnaghi