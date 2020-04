Até de joelhos! Comerciantes pedem para voltar ao trabalho em protesto na Serra Catarinense

O Decreto do Governo do Estado prorrogando por mais cinco dias o isolamento social provocou reação em Lages. Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8), comerciantes e funcionários organizaram uma forma de protesto sem contrariar as normas de segurança.

Em frente às lojas, funcionários vestidos de preto, portando cartazes, com luvas, máscaras e numa distância segura deram o tom da necessidade da necessidade de reabertura das lojas.

A Páscoa, sempre foi uma data em que o comércio teve bom faturamento, e manter fechado nestes dias, provocou a reação dos comerciantes que pediam a volta ao trabalho.

Foi um movimento pacífico e ordeiro. A alegação e de que podem trabalhar seguindo todas as recomendações de segurança. Pois, ninguém quer fugir da responsabilidade e nem contrariar as ordens de sanidade pública.

Veja em vídeo como foi o protesto:

Com Informações de Paulo Chagas