Caminhos da Neve recoberto com geada em São Joaquim

O amanhecer deste sábado (11) reservou um novo espetáculo de frio em São Joaquim na Serra Catarinense, quando os termômetros assinalaram novamente temperaturas negativas, deixando as áreas de baixadas recobertas por uma fina camada de gelo.

No Vale do Caminhos da Neve, a cerca de 3km do centro de São Joaquim, foi onde a intensidade da geada se demonstrou mais visível deixando todo o a vale com o aspecto puro de inverno em pleno outono na Serra Catarinense.

Quarta negativa seguida em SC e a quinta geada também seguida. Abaixo dos 4°C

-1,0 Urupema*

-0,8 S.Joaquim/F.Keiser

-0,4 Urubici*

0,0 Fraiburgo/F.K

0,3 L.Régis/DSoares

0,7 B.Jardim/F.K

1,4 Painel/G.Hugen

2,3 Água Doce/DSoares

3,2 Curitibanos/UFSC*

3,4 Caçador*

Epagri

10,8 Florianópolis

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi