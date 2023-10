Importante notícia para o desenvolvimento de São Joaquim.

Com o intuito de avançar o pleito para a liberação do aeroporto Municipal de São Joaquim, Ismael Nunes, Geovania Sá participou com o Prefeito, Geovani Nunes, e os vereadores e Vereadora, Dione Rodrigues, Teodoro Nunes, Ana Lúcia e Márcio Nunes de uma audiência com o Secretário Executivo de Portos e Aeroportos, Roberto Duarte Gusmão.

Obtiveram uma resposta positiva para o funcionamento do aeroporto no município, que poderá realizar pousos e decolagens nos próximos meses. Ficou deliberado que a gestão municipal encaminhará os projetos e alinhamentos administrativos para Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, com previsão de funcionamento para o ano de 2024.

É uma grande conquista para o município de São Joaquim, que poderá fomentar ainda mais o seu turismo e desenvolvimento econômico.