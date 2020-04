Mais um amanhecer frio em Santa Catarina com temperaturas próximas de 0ºC

A Entrada de uma Massa de Origem Polar provocou mais uma queda de temperatura em Santa Catarina durante o amanhecer desta quarta (15), principalmente na Serra Catarinense quando os termômetros registraram temperaturas próximas de 0ºC.

A menor temperatura foi novamente na cidade de Painel, onde a Estação G, Hugen assinalou a marca de 0.1ºC, seguida de Urupema com 1,3ºC e Bom Jardim da Serra Com 1,5ºC.

Mais um amanhecer frio em SC. Geada isolada entre o Oeste a Serra e Planalto Norte. Abaixo dos 4°C

0,1 Painel/G.Hugen

1,3 Urupema*

1,5 B.Jardim/Inmet

2,1 Monte Castelo*

2,4 Urubici*

2,6 S.Joaquim/F.Keiser

2,9 Frei Rogério*

3,4 Água Doce*

3,5 Papanduva*

3,6 Papanduva*

3,9 Maravilha*

Epagri

9,2 Florianópolis

Em todas as grandes regiões de SC tiveram mínimas abaixo de 10°C! Raríssimo no mesmo dia.

Planalto Sul; 0,1 Painel/G.Hugen

Planalto Norte; 2,1 Monte Castelo*

Centro; 2,9 Frei Rogério*

Oeste; 3,4 Água Doce*

Extremo Oeste; 3,9 Maravilha*

Vale do Rio do Peixe; 4,1 Caçador*

Vale do Itajaí; 4,5 Vidal Ramos/C.G

Litoral Sul; 6,2 Braço do Norte/J.Joaquim

Grande Fpolis; 5,7 Leoberto Leal*

Litoral Norte; 9,7 Corupá*

*Epagri

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagem Mycchel Legnaghi