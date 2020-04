Lages demora, mas entende a gravidade do COVID-19 e cancela a Festa do Pinhão 2020

A Tradicional Festa Nacional do Pinhão 2020, o maior evento festivo da Serra Catarinense foi cancelado em um comunicado de apenas duas linhas emitido pela prefeitura de Lages.

Segundo o mais que abreviado comunicado, a medida é necessária devido à pandemia de Coronavírus.

Ou seja, enquanto todo o mundo cancelava os eventos para evitar aglomerações seguindo as normas internacionais de isolamento social, Lages ainda tinha esperanças de fazer a Festa do Pinhão em junho, em meados do inverno e em plena onda da pandemia, demorou Lages a entender a gravidade do COVID-19, mas a enfim tomou a decisão sensata e a mais correta possível.