Geada transforma a paisagem no Complexo dos Vinhedos de Altitude em São Joaquim

A cidade de São Joaquim, no alto da Serra Catarinense voltou a obter registros de geada durante este gélido amanhecer de segunda (8), quando os termômetros da Rede de Estações Keiser assinalaram 0,1ºC em plena área urbana do município (Bairro Jardim Bandeira).

Nas baixadas como o Vale do Caminhos da Neve e o Complexo dos vinhedos obtiveram a formação da geada e também o congelamento de gotículas de orvalho que proporcionaram um cenário deslumbrante nesta época do ano na transição do outono para o inverno no topo da Serra Catarinense.

Já são 04 dias com geada em junho e 49 dias com geada em 2020 somando aos 33 dias com marcas negativas em Santa Catarina. Pelo menos 08 municípios tiveram o amanhecer desta segunda (8) com marcas negativas.

As mínimas abaixo dos 3°C.

-2,6 Fraiburgo*

-2,3 L.Régis*

-2,2 Urupema**

-1,9 B.Jardim da Serra**

-1,7 Vargem Bonita*

-1,4 Água Doce*

-1,3 Ponte Alta do Norte**

-1,1 Curitibanos/UFSC**

0,1 S.Joaquim/Tadeu Machado/*

0,6 Santa Cecília**

0,6 Urubici**

0,8 Caçador**

0,9 Brunópolis**

1,1 Frei Rogério**

1,3 Palmeira**

2,1 Monte Castelo**

2,4 Rio das Antas**

2,7 Itaiópolis**

2,8 Otacílio Costa**

2,9 S.Bento do Sul**

9,2 Florianópolis**

*Estações Keiser

**Epagri

(Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer)

Geada em Bom Jardim da Serra por Sérgio Felipe:

Veja as imagens da Geada em São Joaquim por Mycchel Legnaghi:

Veja o vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online