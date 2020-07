PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 8 e 9 DE JULHO DE 2020

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

QUARTA-FEIRA

A formação de uma frente fria …..

Temperatura em forte queda do Oeste ao Centro e Serra durante a tarde/noite e nas demais áreas de noite. Mínimas entre 1/4°C em alguns pontos do Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema) no fim da noite. Máximas variando entre 25/28°C em pontos do Litoral (mais o Norte) e Baixo Vale do Itajaí.

► Condições favoráveis às atividades ao ar livre: do Oeste ao Norte de SC fica melhor de tarde, arriscado nas outras áreas. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

► Em hortas comerciais volta a ter maior atenção com as doenças de clima frio nesta segunda parte da semana além de boa proteção contra a geada entre quinta a sábado. Para semeadura da cebola e plantio do alho; favorável. Para todas culturas de inverno é mais viável e tranquilo se tiver água a disposição para irrigação ao longo do ciclo. Atenção com o transplante no fumo ou outras culturas sensíveis ao frio, esta primeira quinzena de julho o frio poderá incomodar e muito nestas culturas com risco de geada com danos em vários pontos de SC. Bom para adubação orgânica em bananais e outras fruteiras.

► Risco para as plantas ornamentais/tropicais devido ao frio forte, muito cuidado e proteção contra o vento gelado e a geada de quinta a sábado, inclusive com vento gelado nas culturas tropicais de manhã.

► Na implantação de novo pomar ou reposição de mudas é muito importante manter as mudas com boa umidade.

► A estiagem traz prejuízos nas culturas fora de época e de época (confirmou o alerta dado em fins de janeiro e fevereiro). Foi a estiagem mais severa no Topo da Serra em 66 anos de dados (São Joaquim) no intervalo de junho de 2019 a junho de 2020.

►Os efeitos da estiagem foram bem suavizados em junho com chuva mais significativa a bem forte em diversas áreas de SC, no momento mais crítico do Centro ao litoral do estado onde ainda precisa de muita chuva. Nesta primeira quinzena a chuva deve continuar ajudando nas áreas de pecuária leitura no pasto de inverno, semeadura da safra de inverno. Aproveitar o máximo para reservar a água em açudes e cisternas. A estiagem não acabou, apenas uma trégua (como aconteceu ano passado em alguns intervalos). Agora a chuva volta a suavizar o quadro, sem resolver de vez.

► Na fruticultura, no geral, a falta de água ainda prejudica os tratamentos (falta parcial ou total de água) de outono/inverno, mais no Topo da Serra. Bom o quadro na primeira quinzena de junho. Usar com muito bom senso a água. O frio está sendo muito bom neste outono/inverno com boas somas de horas de frio e unidades de frio, seguindo o previsto no fim do verão (outono inverno mais para frio). Nos próximos 10/15 dias condição boa na qualidade de frio para dormência nas fruteiras de clima temperado na maior parte deste período.

► Reservar mais água nos açudes, especialmente nas hortas comerciais em todo o estado. Reservar água para as culturas de inverno reformando e ampliando os açudes, fazer novos açudes (dentro da legislação) e aproveitar a água de telhados na propriedade (cisternas) obtendo ajuda da Epagri local. Aproveitar ao máximo a trégua na estiagem.

► Bom para fazer a poda (mais grosseira) de inverno em algumas fruteiras de clima temperado. O ideal é retardar o máximo possível a poda inverno/primavera das fruteiras de caroço e variedades precoces de videira (risco alto de geada na florada e frutificação). No caso das fruteiras de caroço recomendo deixar florescer e frutificar para depois fazer a poda.

► Começando a ter florescimento precoce de frutas de caroço (variedades poucos exigente em frio), maior atenção com a geada agora em julho. Estar preparado para combater a geada nestas áreas nesta sexta e sábado. Ainda não é favorável a quebra de dormência em fruteiras de clima temperado pouco exigente em frio devido ao clima ainda frio.

► Culturas de inverno sem irrigação terão problemas neste ciclo. Economizar o máximo possível quem tiver açudes para isto. Assim como reservar água para o combate a geada na época certa. No mês de junho o quadro será mais favorável às culturas da época, uma pequena trégua na estiagem, porém começa a secar nesta segunda quinzena.

► Atrasar o máximo possível o plantio da safra de trigo no Planalto Norte e região de Campos Novos, pois terá risco mais alto de geada na fase final da cultura (florescimento/enchimentos dos grãos). Risco de frio forte na segunda parte da semana, atenção com as mudas de fumo.

► Na piscicultura ficar atendo nos açudes com Tilápia (outros peixes tropicais também), o frio da segunda parte da semana pode atrapalhar em açudes pouco profundos.

► Evitar de deixar o pasto de inverno muito baixo (retém melhor a chuva para infiltração da água no perfil do solo).

► Seguir à risca o zoneamento agroclimático para o plantio da safra de inverno e próximo verão.

QUINTA-FEIRA

Uma alta pressão atmosférica (massa de ar seco e frio de origem polar) ……

Temperatura muito baixa ao amanhecer e noite e amena de tarde, frio nas áreas altas de tarde. Mínimas entre -3/0°C em alguns pontos do Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema) no amanhecer e fim da noite com geada. Máximas variando entre 18/21°C em pontos do Litoral e Baixo Vale do Itajaí. Pode ter geada em vários pontos do Oeste, Meio Oeste e Planaltos ( mais acima dos 600/800 m e nas baixadas e vales).

► Condições favoráveis às atividades ao ar livre: condições boas, o frio incomoda de manhã. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

**Faixa Leste; Leste do Planalto Norte, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Grande Fpolis, Borda da Serra Geral e Litoral; Blumenau, Rio Negrinho, Joinville, Itajaí, Floripa, Criciúma.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

Geadas (dias) em 2020/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

19 abril

21 maio

15 junho

4 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 64 dias/geada e 44 dias com marcas negativas em SC

0 DIAS COM NEVE

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 7/7/2020

Extremas de SC registrados ontem. 6/7/2020 e hoje, 7/7/2020.

MÁXIMA, ONTEM; 15,6°C/ 22,5°C EM OURO/EPAGRI

MÁXIMA, HOJE; 16,4°C/ 26,3°C EM ÁGUAS FRIAS/EPAGRI

MÍNIMA ONTEM; 5,8°C/ 10,9°C EM B.JARDIM/F.K

HOJE; 5,7°C/ 10,8°C EM B.JARDIM/INMET.

CAPITAL/INMET HOJE; 14,2°C/ 17,2°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 14,2°C/ 17,8°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 13,8°C/ 17,9°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 14,0°C/ 17,4°C

FLORIANÓPOLIS/SERTÃO DO RIBEIRÃO/TOMÁS W. RUAS; 13,9°C/ 16,9°C

RATONES/CHEIRO VERDE ORGÂNICO; 14,4°C/ 18,1°C

UFSC/RESSACADA; 14,4°C/ 18,1°C

UFSC; 14,2°C/ 17,8°C

MAFRA/EPAGRI; 12,4°C/24,2°C

CHAPECÓ/INMET; 16,1°C/23,6°C

CHAPECÓ/PITER SCHEUER; 17,0°C/23,4°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 9,7°C/14,6°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 9,0°C/14,7°C/POSTINHO/F.K

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 7/7/2020

EXTREMO OESTE E OESTE; 13,0°C CAIBÍ E 26,3°C EM ÁGUAS FRIAS

MEIO OESTE; 13,2°C TANGARÁ* E 24,2°C ARROIO TRINTA*

CENTRO; 10,3°C S.CRISTÓVÃODO SUL* E 21,7°C FREI ROGÉRIO*

PLANALTO SUL/SERRA; 5,7°C B.JARDIM/INMET E 19,0°C VARGEM*

TOPO DA SERRA >1200 m; 5,7°C B.JARDIM/INMET E 15,1°C S.JOAQUIM*

LITORAL SUL; 10,5°C TIMBÉ DO SUL* E 17,3°C EM IMBITUBA*

GRANDE FLORIANÓPOLIS; 13,6°C STO AMARO DA IMPERATRIZ* E 18,1°C FLORIANÓPOLIS/UFSC

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; 9,7°C RANCHO QUEIMADO* E 16,6°C LEOBERTO LEAL*

LITORAL NORTE; 13,2°C CORUPÁ* E 18,8°C ITAPOÁ/INMET

VALE DO ITAJAÍ; 11,0°C ITUPORANGA* E 18,6°C ITUPORANGA/F.BACKENDORF

PLANALTO NORTE; 9,4°C GARUVA/SERRA/DSOARES E 24,2°C MAFRA*

*EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

2020 COM 44 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

SÃO JOAQUIM;

NA QUARTA-FEIRA

NASCER DO SOL; 07h: 12

PÔR DO SOL; 17h: 38

► Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9

► Ronaldo Coutinho – Engenheiro Agrônomo – CREA/SC nº 26.681-3

►CLIMATERRA