Alerta! Chuva provoca deslizamentos na estrada do Luizinho em São Joaquim

Com as fortes chuvas dos últimos dias, parte da estrada geral da localidade do Luizinho cedeu, deixando a estrada em meia pista. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira, 07 de julho.



Segundo informações, além da estrada que cedeu, quedas de barreiras foram registradas ao longo da via. As partes mais atingidas foram do encruzo até a Barreira da CIDASC.



Nesse momento é importante o cuidado redobrado dos motoristas que se deslocam pela a região, no intuito de evitar acidentes com esses deslizamentos.

A Prefeitura, informou que irá posicionar máquinas para os reparos no trecho assim que cessar a chuva.