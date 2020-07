Serra Catarinense amanhece congelada a -9ºC

A Serra Catarinense voltou a ter baixas temperaturas durante o amanhecer congelante desta quinta (30) quanto os termômetros assinalaram entre -7º a -9º nas cidades frias como São Joaquim e Bom Jardim da Serra.

A Rede de Estações Keiser obteve o registro de -9ºC na localidade de Vista Alegre em Bom Jardim da Serra. Já em São Joaquim a menor temperatura foi registrada pela Estações Hugen no Vale do Caminhos da Neve com -7.7ºC

No centro de São Joaquim, ao lado do jardim da Igreja, as árvores congeladas com pingentes de gelo deram um toque extra a paisagem semelhante ao invernos polares, só que na própria Serra Catarinense.

Geada em Bom Jardim da Serra por Alysson Assunção:

Geada em São Joaquim (Invernadinha) por Carolina Oliveira:

Frio em São Joaquim por Mycchel Legnaghi:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online

