As imagens de um amanhecer congelante na Serra Catarinense

A Serra Catarinense obteve novamente temperaturas congelantes durante o gélido amanhecer desta quinta (06) quando os termômetro voltaram a assinalar marcas negativas e propiciando um verdadeiro espetáculo de Gelo no Vale da Invernadinha e no Vale do Complexo dos Vinhedos em São Joaquim.

Agosto com todos os dias abaixo de zero ao amanhecer em alguns pontos de SC e já é o nono dia seguido com marca negativa!

Abaixo dos 7°C Estações padronizadas (governo e particulares)

-8,3 B.Jardim*

-5,5 S.Joaquim*

-3,0 painel/G.Hugen

-2,5 Urupema**

-1,9 Urubici**

-0,7 Lebon Régis*

-0,6 Fraiburgo*

1,2 Água Doce*

3,4 Rio Rufino**

3,9 Bom Retiro**

4,1 Caçador**

4,2 Ibiam**

4,8 Curitibanos/UFSC**

5,1 Joinville/serra/DSoares

5,3 Lages**

5,4 Chapecó/J.Volpato

5,5 Rio das Antas**

5,7 Videira**

5,9 Maravilha**

5,6 S.Bento do Sul**

5,9 Campo Alegre**

6,1 Monte Castelo**

6,2 Monte Carlo**

6,2 Frei Rogério**

6,4 Porto União**

6,5 Vargem**

6,5 Santa Cecília**

6,5 Luzerna/Roberto

6,7 Bocaina do Sul**

6,9 Tangará**

6,9 Criciúma/SATC

14,1 Florianópolis*

*Fernando Keiser

**Epagri.

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Vejas as imagens do Vale da Invernadinha por Carolina Oliveira

Imagens do Vale do Complexo dos Vinhedos por Mycchel Legnaghi

Veja o Vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online