Baixe agora o APP do Edy Lanches e ganhe um super desconto na compra do seu lanche

Uma das mais bem conceituadas referências gastronômicas de São Joaquim, o Edy Lanches lançou recentemente um app capaz de proporcionar uma incrível experiência para os clientes que desejam produtos de qualidade com um catálogo de lanches e pedidos na palama da mão.

E melhor ainda do que isto, o Edy Lanches ainda oferece o desconto de 10% para todos os que fazerem os pedidos desta quinta 06 de Agosto até domingo 08 de agosto.

Além de estar na palma da mão, o app do Edy Lanches facilita a entrega a comodidade de um lanche de altíssima qualidade e de consagrado sabor com receitas originais como Dogs, X, Íscas de Carne, Sanduíches, Torre de Batatas, Porções, torradas e sobremesas diferenciadas.

Não passe mais fome tenha agora o app do Edy Lanches diretamente no seu celular e desfrute do que há de melhor e com 10% de desconto até domingo.

Veja como funciona: