PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 18 e 19 DE AGOSTO DE 2020

https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

TERÇA-FEIRA

Áreas de instabilidade associada …..

https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

Temperatura um pouco mais alta de tarde no Litoral Sul. Mínimas abaixo dos 5/8°C em alguns pontos do Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema). Máximas variando entre 21/24°C em pontos isolados do Litoral Sul (longe do mar).

►Condições favoráveis às atividades ao ar livre: maior risco do fim da manhã ou tarde em diante. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

► Em hortas comerciais atenção com o frio em relação a doenças e pragas de clima frio no decorrer da segunda quinzena, especialmente depois do dia 20 em diante quando teremos muito frio. Seguirá bom para as culturas de inverno no decorrer da segunda quinzena de agosto. Bom para adubação orgânica e química em bananais e outras fruteiras. Nas hortas comerciais atenção com frio intenso do dia 20 em diante.

► Na implantação de novo pomar ou reposição de mudas é muito importante manter as mudas com boa umidade. A precipitação melhora na segunda quinzena de agosto. ECONOMIA DE ÁGUA!

► A estiagem traz prejuízos nas culturas fora de época e de época (confirmou o alerta dado em fins de janeiro e fevereiro). Foi a estiagem mais severa no Topo da Serra em 66 anos de dados (São Joaquim) no intervalo de junho de 2019 a junho de 2020. Continua ainda.

►Os efeitos da estiagem foram bem suavizados em junho com chuva mais significativa a bem forte em diversas áreas de SC. No decorrer de julho a chuva já está mais reduzida em boa parte do estado, acentuando na segunda quinzena. Aproveitar o máximo para reservar a água em açudes e cisternas. A estiagem não acabou, outro período que traz algum alívio será nesta segunda quinzena de agosto.

► Tivemos um bom quadro em junho e começo de julho em termos de umidade, suavizou os efeitos da estiagem na fruticultura. O frio está sendo muito bom neste ciclo com boas somas de horas de frio e unidades de frio, seguindo o previsto no fim do verão (outono inverno mais para frio). Atenção! Ao longo de quinta a domingo, alto risco de danos por frio nas frutas de caroço, fruteiras precoces em geral e qualquer cultura que seja sensível a geada e frio intenso em SC.

► Reservar mais água nos açudes, especialmente para o uso nas hortas comerciais em todo o estado, na cebola e alho. Reservar água para as culturas de inverno reformando e ampliando os açudes, fazer novos açudes (dentro da legislação) e aproveitar a água de telhados na propriedade (cisternas) obtendo ajuda da Epagri local.

► Bom para fazer a poda (mais grosseira) de inverno em algumas fruteiras de clima temperado. O ideal é retardar o máximo possível a poda inverno/primavera (específica para produção) das fruteiras de caroço e variedades precoces de videira (risco alto de geada na florada e frutificação). No caso das fruteiras de caroço recomendo deixar florescer e frutificar para depois fazer a poda. Nas variedades tradicionais de uva, pera e maçã, adiar o máximo possível a poda e a quebra de dormência e seria interessante não fazer em toda a área ao mesmo tempo, por parte, assim evita o risco da geada ocasionar danos em toda a área ao mesmo tempo.

► Atenção com as telas de proteção contra o granizo, terá risco de neve com acúmulo nas áreas acima dos 800/1000 m do Oeste aos Planaltos entre a tarde/noite de quinta a madrugada de sábado, dentro deste período.

► Florescimento e frutificação precoce de frutas de caroço (variedades poucos exigente em frio), a geada agora em agosto e setembro passa a ser fatal, já com alto risco de danos devido ao frio intenso entre 20 a 24 de agosto.

► Culturas de inverno sem irrigação terão problemas neste ciclo. Economizar o máximo possível quem tiver açudes para isto. Assim como reservar água para o combate a geada na época certa. No mês de agosto começa a preocupar a chuva mais irregular.

► Safra de trigo no Planalto Norte e região de Campos Novos terá risco mais alto de geada na fase final da cultura (florescimento/enchimentos dos grãos). Risco de danos ao trigo que estiver em fase de reprodução (iniciando ou já em florescimento) entre 20 a 24 agora, mais no Oeste e Meio Oeste.

► Evitar de deixar o pasto de inverno muito baixo (retém melhor a chuva para infiltração da água no perfil do solo).

► Seguir à risca o zoneamento agroclimático para o plantio da safra de inverno e próximo verão. Retardar o plantio do milho para segunda quinzena de agosto nas áreas mais quentes de SC do Oeste e Leste, pouca a nenhuma chuva na primeira quinzena e solo ainda frio. Nas áreas mais frias não é aconselhável o plantio do milho em setembro/começo de outubro. Também segurar o transplante das mudas de fumo, se possível, para o fim da primeira quinzena (caso não tenha como irrigar). Necessidade de irrigação nas culturas de inverno.

► Se possível evitar o plantio de milho, feijão, transplante de fumo ou qualquer cultura de verão até o dia 25, risco muito alto de danos por frio intenso.

QUARTA-FEIRA

Instabilidade associada a frente fria que estará……

https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

Temperatura em forte declínio de noite. Mínimas abaixo dos 1/4°C em alguns pontos do Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema) no fim da noite. Máximas variando entre 20/23°C em pontos isolados do Litoral Norte.

►Condições favoráveis às atividades ao ar livre: ruins ao longo do período. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

► Em hortas comerciais atenção com o frio em relação a doenças e pragas de clima frio no decorrer da segunda quinzena, especialmente depois do dia 20 em diante quando teremos muito frio. Seguirá bom para as culturas de inverno no decorrer da segunda quinzena de agosto. Bom para adubação orgânica e química em bananais e outras fruteiras. Nas hortas comerciais atenção com frio intenso do dia 20 em diante.

► Na implantação de novo pomar ou reposição de mudas é muito importante manter as mudas com boa umidade. A precipitação melhora na segunda quinzena de agosto. ECONOMIA DE ÁGUA!

► A estiagem traz prejuízos nas culturas fora de época e de época (confirmou o alerta dado em fins de janeiro e fevereiro). Foi a estiagem mais severa no Topo da Serra em 66 anos de dados (São Joaquim) no intervalo de junho de 2019 a junho de 2020. Continua ainda.

►Os efeitos da estiagem foram bem suavizados em junho com chuva mais significativa a bem forte em diversas áreas de SC. No decorrer de julho a chuva já está mais reduzida em boa parte do estado, acentuando na segunda quinzena. Aproveitar o máximo para reservar a água em açudes e cisternas. A estiagem não acabou, outro período que traz algum alívio será nesta segunda quinzena de agosto.

► Tivemos um bom quadro em junho e começo de julho em termos de umidade, suavizou os efeitos da estiagem na fruticultura. O frio está sendo muito bom neste ciclo com boas somas de horas de frio e unidades de frio, seguindo o previsto no fim do verão (outono inverno mais para frio). Atenção! Ao longo de quinta a domingo, alto risco de danos por frio nas frutas de caroço, fruteiras precoces em geral e qualquer cultura que seja sensível a geada e frio intenso em SC.

► Reservar mais água nos açudes, especialmente para o uso nas hortas comerciais em todo o estado, na cebola e alho. Reservar água para as culturas de inverno reformando e ampliando os açudes, fazer novos açudes (dentro da legislação) e aproveitar a água de telhados na propriedade (cisternas) obtendo ajuda da Epagri local.

► Bom para fazer a poda (mais grosseira) de inverno em algumas fruteiras de clima temperado. O ideal é retardar o máximo possível a poda inverno/primavera (específica para produção) das fruteiras de caroço e variedades precoces de videira (risco alto de geada na florada e frutificação). No caso das fruteiras de caroço recomendo deixar florescer e frutificar para depois fazer a poda. Nas variedades tradicionais de uva, pera e maçã, adiar o máximo possível a poda e a quebra de dormência e seria interessante não fazer em toda a área ao mesmo tempo, por parte, assim evita o risco da geada ocasionar danos em toda a área ao mesmo tempo.

► Atenção com as telas de proteção contra o granizo, terá risco de neve com acúmulo nas áreas acima dos 800/1000 m do Oeste aos Planaltos entre a tarde/noite de quinta a madrugada de sábado, dentro deste período.

► Florescimento e frutificação precoce de frutas de caroço (variedades poucos exigente em frio), a geada agora em agosto e setembro passa a ser fatal, já com alto risco de danos devido ao frio intenso entre 20 a 24 de agosto.

► Culturas de inverno sem irrigação terão problemas neste ciclo. Economizar o máximo possível quem tiver açudes para isto. Assim como reservar água para o combate a geada na época certa. No mês de agosto começa a preocupar a chuva mais irregular.

► Safra de trigo no Planalto Norte e região de Campos Novos terá risco mais alto de geada na fase final da cultura (florescimento/enchimentos dos grãos). Risco de danos ao trigo que estiver em fase de reprodução (iniciando ou já em florescimento) entre 20 a 24 agora, mais no Oeste e Meio Oeste.

► Evitar de deixar o pasto de inverno muito baixo (retém melhor a chuva para infiltração da água no perfil do solo).

► Seguir à risca o zoneamento agroclimático para o plantio da safra de inverno e próximo verão. Retardar o plantio do milho para segunda quinzena de agosto nas áreas mais quentes de SC do Oeste e Leste, pouca a nenhuma chuva na primeira quinzena e solo ainda frio. Nas áreas mais frias não é aconselhável o plantio do milho em setembro/começo de outubro. Também segurar o transplante das mudas de fumo, se possível, para o fim da primeira quinzena (caso não tenha como irrigar). Necessidade de irrigação nas culturas de inverno.

► Se possível evitar o plantio de milho, feijão, transplante de fumo ou qualquer cultura de verão até o dia 25, risco muito alto de danos por frio intenso.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

**Faixa Leste; Leste do Planalto Norte, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Grande Fpolis, Borda da Serra Geral e Litoral; Blumenau, Rio Negrinho, Joinville, Itajaí, Floripa, Criciúma.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

Geadas (dias) em 2020/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

19 abril

21 maio

15 junho

19 julho

11 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 90 dias/geada e 63 dias com marcas negativas em SC.

2 DIAS COM NEVE E 1 DIA COM SINCELO

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 17/8/2020

Extremas de SC registrados ontem. 16/8/2020 e hoje, 17/8/2020.

MÁXIMA, ONTEM; 10,8°C/ 24,5°C EM ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÁXIMA, HOJE; –°C/ –°C EM –/–

MÍNIMA ONTEM; 2,9°C/ 18,2°C EM S.JOAQUIM/G.HUGEN

HOJE; –°C/ –°C EM –/–

CAPITAL/INMET HOJE; –°C/ –°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; –°C/ –°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; –°C/ –°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; –°C/ –°C

FLORIANÓPOLIS/SERTÃO DO RIBEIRÃO/TOMÁS W. RUAS; –°C/ –°C

RATONES/CHEIRO VERDE ORGÂNICO; –°C/ –°C

UFSC/RESSACADA; –°C/ –°C

UFSC; –°C/ –°C

MAFRA/EPAGRI; –°C/–°C

CHAPECÓ/INMET; –°C/–°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; –°C/–°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; –°C/–°C/–/–

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 17/8/2020

EXTREMO OESTE E OESTE; –°C –/– E –°C EM —

MEIO OESTE; –°C — E –°C EM —

CENTRO; –°C — E –°C EM —

PLANALTO SUL/SERRA; –°C — E –°C EM —

TOPO DA SERRA >1200 m; –°C — E –°C EM —

LITORAL SUL; –°C — E –°C EM —

GRANDE FLORIANÓPOLIS; –°C — E –°C EM —

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; –°C — E –°C EM —

LITORAL NORTE; –°C — E –°C EM —

VALE DO ITAJAÍ; –°C — E –°C EM —

PLANALTO NORTE; C E –°C —

*EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

2020 COM 63 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

SÃO JOAQUIM;

NA TERÇA-FEIRA

NASCER DO SOL; 06h: 47

PÔR DO SOL; 18h: 00

http://twitter.com/climaterra

http://estacoes.forcontrol.com.br/ (temperatura em diversas cidades do Brasil)

https://www.facebook.com/pages/Climaterra-Meteorologia-e-Agronomia/619930311412125

► Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9

► Ronaldo Coutinho – Engenheiro Agrônomo – CREA/SC nº 26.681-3

►CLIMATERRA