Geada volta a recobrir de branco os campos da Serra Catarinense

A geada voltou a recobrir os campos de baixadas na Serra Catarinense durante o gélido amanhecer desta terça (25) com mínimas de -3.5ºC registrada em Bom Jardim da Serra.

Em São Joaquim a mínima foi de -1.8ºC e deixou as baixadas do Vale do Pericó, Morro do Tigre e Invernadinha brancos, recoberto por uma fina camada de gelo.

Já são 95 dias com geada no topo da serra e 69 dias com marcas negativas em Santa Catarina somente no ano de 2020.

As minimas abaixo dos 6°C/Estações padronizadas (governo e particulares):

-3,5 B.Jardim*

-2,6 Painel/G.Hugen

-1,8 S.Joaquim/G.Hugen

0,8 Joinville/serra/DSoares

1,7 Fraiburgo*

1,9 Campo Alegre**

2,1 Urupema**

2,1 S.Bento do Sul**

2,4 Lebon Régis*

2,6 Itaiópolis**

2,9 Rio Negrinho/Inmet

3,0 B.Retiro**

3,0 Urubici**

3,3 Três Barras**

3,4 Monte Castelo**

3,9 Major Vieira**

4,2 Bela Vista do Toldo**

4,7 Mafra**

5,1 Papanduva**

5,3 Frei Rogério**

5,8 Criciúma**

*Fernando Keiser

Epagri

7,3°C Florianópolis

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja as imagens da Geada na Invernadinha por Carolina Oliveira

Veja as imagens da Geada na Morro do Tigre por Darlon Carvalho