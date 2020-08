Caminhão capota no Cetrejo e caroneiro fica preso às ferragens em São Joaquim

Na manhã desta terça-feira (25), as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para atender a ocorrência de capotamento de um caminhão em uma curva na SC – 114 no Cetrejo.

Veja o vídeo:

O motorista saiu do caminhão com lesões leves, já o caroneiro não teve a mesma sorte e ficou preso às ferragens. Os bombeiros precisaram usar técnicas de desencarceramento para retirar a vítima.

Os bombeiros e o Samu tiveram dificuldades para socorrer o homem que foi resgatado com sucesso e o foi retirado das ferragens com vida e com suspeita de fratura em uma das pernas. O caminhão com placas de Braço do Norte, ficou bastante destruído.

Neste mesmo local em 2019 um outro caminhão capotou no mesmo local e o motorista morreu no local.