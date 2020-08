Vale da Invernadinha amanhece recoberto de gelo na Serra Catarinense

Se engana quem quem pensa que o frio já foi embora, pelo menos para os moradores das baixadas na Serra Catarinense onde o frio continua constante, especialmente no vale da Invernadinha, Caminhos da Neve e Pericó em São Joaquim onde o amanhecer tem trazido significantes marcas negativas.

O Vale da invernadinha, a cerca de 10 km do centro de São Joaquim, amanheceu recoberto por uma fina camada de gelo, deixando os campos e pomares de maçã branquinhos. O Vale do Pericó também registrou geada e temperaturas negativas.Mas o que chamou mesmo a atenção foi o Vale do Caminhos da Neve que obteve o registro de geada de um lado e do outro um incêndio florestal com nuvens de fumaça avermelhadas.

Veja o vídeo:

As mínimas abaixo dos 5°C Estações padronizadas (governo e particulares):

-3,3 B.Jardim*

-2,9 Painel/G.Hugen

-2,6 S.Joaquim*

0,7 Urubici*

1,8 Fraiburgo/Roberto

2,0 L.Régis*

2,3 Urupema**

2,8 Joinville/serra/DSoares

3,1 Vargem Bonita*

3,2 Três Barras**

4,1 Itaiópolis**

4,7 Papanduva**

4,9 Rio Rufino**

*Fernando Keiser

Epagri

10,1 Florianópolis

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Segue com marcas negativas em SC, 69 dias em 2020

Veja as fotos do amanhecer gelado no Vale da Invernadinha em São Joaquim por Carolina Oliveira: