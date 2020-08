Boleeiro de fogo – Por Henrique Córdova

Sobre a sela de prata, com rédeas bem firmes, acionando bridões de ouro,

Sem parar, mais para o alto, corcéis de nuvens cinzas foram conduzidos

Ao presídio indevassado do coração da frágil e linda princesa do colo louro,

Donde o boleeiro surpreendeu enraizados suspiros de príncipes seduzidos.

E os levou, na carruagem mítica, para estrelas longínquas e sem nome,

Onde, ágeis, fecundaram grandes flores jamais percebidas e tocadas,

Para delas nascerem almas transparentes e infinitas em que o amor se consome,

No sacrifício fatal, que prenuncia a ressurreição de matérias maceradas.

Elas atravessaram a aléia de velhos plátanos e, devagarzinho, apalparam sua fronte fria

Para nela depositar, com ardor, o beijo simbólico da inesquecível e épica história para sempre perdida,

Nos labirintos da vida dos redimidos, pelo sangue vertido, todo, na magna batalha sombria,

Em que se abre, em gritos lancinantes e se fecha em cicatrizes marcantes, a chaga pelas armas produzida.

Enquanto silentes, inertes e multiformes…

…As pedras pela estrada espalhadas foram, sem consideração, afastadas para as irregulares laterais…

Dos inóspitos caminhos reais e disformes

E aí, à eternidade deixadas, por ninguém mais foram lembradas ou tangidas,

Certamente, desguarnecidas pela memória de poucos ou de muitos dos seus misteriosos ancestrais,

E desgastadas pelas intempéries milenares dos céus infinitos geradas e deles caídas,

Antes que as vozes criadoras de fontes inexauríveis fossem definitivamente ouvidas…