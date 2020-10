Em pleno Outubro Geada volta a recobrir de branco os campos na Serra Catarinense

O Vale do Caminhos da neve, situado a cerca de 3 km do centro de São Joaquim voltou a obter registro de baixas temperaturas durante o gélido amanhecer deste sábado (10). E em plena primavera de Outubro voltou a gear na Serra Catarinense deixando os campos de baixadas e automóveis recobertos por uma fina camada de gelo.

A menor temperatura foi registrada pela Rede de Estações Keiser em São Joaquim com apenas 0,3ºC.

Essa foi a Geada de número 108 em 2020 e a primeira de outubro. Já existe o registro de geada desde abril de 2019, ou seja, 19 meses seguidos no topo da Serra. Geada também no Planalto Sul, Centro/Meio Oeste e Campos de Palmas/Oeste de SC.

As mínimas Abaixo dos 7°C

0,3 S.Joaquim*

0,9 B.Jardim*

1,1 Urupema**

1,8 Urubici*

2,5 Fraiburgo*

2,6 Água Doce/DSoares

3,4 Curitibanos/UFSC**

4,0 Lebon Régis*

4,1 Painel*

4,9 Joinville/serra/DSoares

5,2 Monte Castelo**

5,5 Bocaina do Sul**

5,5 Otacílio Costa**

5,8 Rio Rufino**

5,9 Frei Rogério**

6,0 Caçador**

6,0 Brunópolis**

6,0 Lages**

6,1 Vargem**

6,4 S.Cristóvão do Sul**

6,4 Bela Vista do Toldo**

6,4 Itaiópolis**

6,7 Campo Belo do Sul*

6,8 Vargem Bonita*

6,8 Palmeira**

6,8 Rancho Queimado/Inmet

6,9 B.Retiro**

11,9 Florianópolis**

*Fernando Keiser

**Epagri

Dados compilados Por Ronaldo Coutinho e Piter Scheur – Climaterra e Central do Tempo

