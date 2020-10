Hospital no RS veste recém-nascidos com roupas do Chaves e da Chiquinha para comemorar o Dia das Crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, os bebês nascidos no Hospital do Círculo entre esta sexta-feira (9) e a próxima segunda-feira (12) estão sendo caracterizados com roupinhas dos personagens Chaves e Chiquinha. Os trajes são elaborados por três funcionárias do setor de costura da própria instituição de saúde de Caxias do Sul, na serra gaúcha.

O projeto já é conhecido na cidade. Festividades como o Natal, a Páscoa, o dia de São João e a Semana Farroupilha também fazem com que a equipe médica vista os recém-nascidos com roupinhas alusivas às datas comemorativas.

A equipe de humanização do hospital também se vestiu com a fantasia dos personagens e visitou as famílias. De acordo com a coordenadora de hotelaria da instituição, Vanessa Galiotto, a ideia da caracterização do Dia das Crianças deste ano surgiu após uma reflexão sobre ícones que marcaram a infância dos pais dos bebês.

Para os pais foi um momento divino porque remete muito à infância. Quem nunca sonhou em ser o Chaves ou a Chiquinha, ou assistiu e se identificou com o seriado? A gente sentiu isso de forma muito intensa com os papais e com as mamães. Cada ação que a gente faz nos motiva a pensar num próximo momento, conta Vanessa.

Além das caracterizações dos recém-nascidos, a turma do Chaves está indo nas janelas dos leitos para entregar pirulito e distribuir lanches especiais para os pacientes adultos.

Desde dezembro, nós estamos realizando diversas ações não só com os bebês, mas com todos os pacientes do hospital. Os bebês acabam ganhando um destaque especial por todo o carinho e amor envolvido e pela alegria que isso traz para os pais em um momento tão importante para eles — pontua a funcionária do hospital.

A pequena Heloísa Scherer Oliveira foi uma das crianças que foi caracterizadaVanessa Galiotto / Divulgação

O marceneiro Wagner Souza Oliveira, 25 anos, foi um dos participantes. Ele recebeu a filha com as roupinhas. A pequena Heloísa Scherer Oliveira é fruto da união com a auxiliar administrativa Jaciara Reis Scherer, 22. Emocionado com a chegada da pequena, Wagner parabeniza o hospital pela ação e afirma ter sido divertida a sensação de ver Heloísa vestida como a personagem. Ver minha pequena vestida de Chiquinha foi muito divertido, sendo que o Chaves fez parte da nossa infância inteira e ainda faz parte nos dias de hoje.

Quem não gosta de assistir e dar umas boas risadas, né? Em meio a essa pandemia, o hospital conseguiu fazer os primeiros dias de nossa princesa divertidos, relata Wagner.

