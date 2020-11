Intensa Chuva de Granizo assusta moradores em São Joaquim na Serra Catarinense

Uma intensa chuva de granizo, ocorrida por volta do meio-dia desta terça (03) assustou os moradores de São Joaquim, no alto da Serra Catarinense.

A chuva teve a duração de cerca de 11 minutos e deixou gramados, quintais e ruas recobertas de gelo. Apesar do susto e da intensidade, o pequeno tamanho do granizo não evoluiu e por isso não causou danos mais significativos no centro e nos bairros da cidade, mas estima-se que alguns pomares de maçã, sem telas de proteção possam ter sofrido algum tipo de avaria.

De acordo com o Climaterra, esse foi o segundo granizo mais intenso dos últimos 22 anos em termos de intensidade, só ficando atrás de uma intensas chuva de granizo que recobriu os campos de brando no mês de outubro, logo no início dos anos 2000.

