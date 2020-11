Recorde de frio em pleno mês de novembro na Serra Catarinense

O amanhecer desta última quinta, 05 de novembro, marcou um registro recorde de frio na Serra Catarinense após a cidade de Urupema amanhecer com a temperatura de – 3.1°C.

Houve registro de geada em muitas cidades de Santa Catarina, desde o oeste até a Serra Catarinense.

Em São Joaquim, no Vale do Caminhos da Neve, a formação de geada atingiu a maior parte de vale deixando a paisagem totalmente branca como se fosse um típico dia de inverno rigoroso.

Até mesmo máquinas de windmachine, máquinas de vento do sistema antigeada foram ligadas para proteger os pomares de maçã das intempéries do frio.

Em diversas partes do município de São Joaquim os produtores de maçã e uva se defenderam como podiam fazendo fogueiras aos arredores dos pomares, mas em muitos lugares como o Vale da Invernadinha a cerca de 10km do centro de cidade, os produtores não tiveram tanta sorte, pois a geada atingiu em cheio os pequenos frutos e ocasionou um significante prejuízo na safra.

Produtores de maçã fazem fogueira no pomar no Vale da Invernadinha – Foto Carolina Oliveira

Pequenos frutos de maçã recobertos de geada o que pode ocasionar danos significativos na safra – Foto Carolina de Oliveira

Essa foi a geada de número 120 no ano de 2020 e com 77 dias de marcas negativas em Santa Catarina.

As na temperaturas mínimas

-3,1 Urupema*

(-2,9 Urupema**/recorde)

-1,7 S.Joaquim*

-1,7 B.Jardim*

-1,3 Urubici*

-1,3 Painel/G.Hugen

-0,9 Vargem Bonita*

0,7 Bom Retiro**

1,1 Rio Rufino**

2,3 Lages**

2,6 Bocaina do Sul**

3,5 Palmeira**

3,7 Água Doce/DSoares

3,9 Otacílio Costa**

3,9 Curitibanos/UFSC**

3,9 Campó Belo do Sul**

4,2 Vidal Ramos/C.G

4,3 Vargem**

4,4 Fraiburgo**

4,5 Monte Carlo**

4,5 Abdon Batísta**

4,6 Garuva/serra/DSoares

5,2 Tangará**

5,3 Campos Novos/Inmet

5,3 Alfredo Wagner**

5,4 Rancho Queimado/Inmet

5,4 Chapadão do Lageado**

5,6 Joinville/serra/DSoares

5,7 Frei Rogério**

6,0 Leoberto Leal**

6,1 Ponte Serrada**

6,1 S.Cristóvão do Sul**

6,1 Ponte Alta do Norte**

6,1 Brunópolis**

6,2 Ituporanga/Inmet

6,2 Santa Rosa de Lima/PWS

6,7 Petrolândia/PWS

6,8 Itaióopolis/F.Backendorf

6,8 Zortéa**

6,9 Campo Alegre**

6,9 Atalanta**

7,0 Santa Cecília**

7,3 Timbé do Sul**

7,3 Major Vieira**

7,4 Monte Castelo**

7,5 Rio Negrinho/Inmet

7,5 Caçador/Inmet

7,5 Rio das Antas**

7,6 L.Régis*

7,7 Maravilha**

7,8 S.Bento do Sul

7,8 Rio Fortuna**

*Fernando Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja o vídeo:

https://fb.watch/1zIiMjlJJw/

Veja as imagens: