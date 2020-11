Serra Catarinense volta a ter registro de geada e temperaturas negativas em frio amanhecer de Novembro

A Serra Catarinense voltou a ter registro de geada e temperaturas negativas durante o amanhecer desta sexta (06) quando os termômetros atingiram a temperatura negativas estabelecendo um novo recorde de mínima no Topo da Serra no mês de Novembro.

A menor temperatura foi de -3,4 ºC registrada pela Rede de Estações Keiser na Terra do Gelo, situada a cerca de 1,5km do centro de Bom Jardim da Serra.

Já em São Joaquim, no Vale da Invernadinha, os produtores tiveram que fazer novamente fogueiras para evitar a perda da produção, mesmo assim, a intensidade do frio fez com que parte das maçãs fossem afetadas pela geada.

Já somam 121 dias de geada no Topo da Serra e 78 dias com marcas negativas em Santa Catarina.

Imagens Carolina de Oliveira | Vídeo Sérgio Felipe

Abaixo dos 8°C.

-3,4ºC Bom Jardim da Serra/Estações Keiser

-3,3ºC Urupema/Epagri-Ciram/RECORDE

-2,7ºC Painel/G.Hugen

-1,6ºC São Joaquim/G.Hugen

-0,3ºC Vargem Bonita/Estações Keiser

-0,3ºC Urubici/Epagri-Ciram

0,1ºC Fraiburgo/Estações Keiser

0,5ºC Curitibanos/UFSC/Epagri-Ciram

0,6ºC Lebon Régis/Estações Keiser

1,3ºC Bom Retiro/Epagri-Ciram

1,6ºC Otacílio Costa/Epagri-Ciram

1,9ºC Rio Rufino/Epagri-Ciram

2,5ºC Lages/Epagri-Ciram

2,8ºC Frei Rogério/Epagri-Ciram

3,3ºC Bocaina do Sul/Epagri-Ciram

3,7ºC Brunópolis/Epagri-Ciram

3,7ºC Ponte Alta do Norte/Epagri-Ciram

4,0ºC Vargem/Epagri-Ciram

4,0ºC Monte Castelo/Epagri-Ciram

4,2ºC Palmeira/Epagri-Ciram

4,3ºC Joinville/Serra/DSoares

4,5ºC Santa Cecília/Epagri-Ciram

4,6ºC Caçador/Epagri-Ciram

4,7ºC Itaiópolis/F.Backendorf

4,8ºC Vidal Ramos/C.G

4,9ºC Abdon Batísta/Epagri-Ciram

5,1ºC Garuva/Serra/DSoares

5,3ºC Água Doce/Estações Keiser

5,6ºC São Cristóvão do Sul/Epagri-Ciram

5,6ºC Alfredo Wagner/Epagri-Ciram

5,7ºC Campos Novos/Inmet

5,7ºC São Bento do Sul/Epagri-Ciram

5,7ºC Atalanta/Epagri-Ciram

5,7ºC Leoberto Leal/Epagri-Ciram

5,8ºC Ituporanga/Inmet

5,8ºC Monte Carlo/Epagri-Ciram

5,9ºC Chapadão do Lageado/Epagri-Ciram

6,0ºC Campo Alegre/Epagri-Ciram

6,1ºC Rio Negrinho/Epagri-Ciram

6,2ºC Rio das Antas/Epagri-Ciram

6,2ºC Tangará/Epagri-Ciram

6,3ºC Presidente Nereu/PWS

6,4ºC Papanduva/Epagri-Ciram

6,5ºC Bela Vista do Toldo/Epagri-Ciram

6,5ºC Três Barras/Epagri-Ciram

6,6ºC Petrolândia/Epagri-Ciram

6,8ºC Rio do Campo/Inmet

6,9ºC Mafra/Epagri-Ciram

7,0ºC Ibirama/Epagri-Ciram

7,1ºC Agronômica/Epagri-Ciram

7,2ºC Major Gercino/Epagri-Ciram

7,4ºC Mirim Doce/Epagri-Ciram

7,4ºC Videira/Epagri-Ciram

7,7ºC Canoinhas/Epagri-Ciram

7,8ºC Major Vieira/Epagri-Ciram

7,9ºC Botuverá/C.G

12,1 Florianópolis/Epagri-Ciram

Dados compilados por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer – Climaterra/Central do Tempo através de estações padronizadas (governo e particulares)