PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 29 e 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

TERÇA-FEIRA

Massa de ar quente e úmida sobre SC. Um dia com momentos de muito sol e algumas nuvens e outros de muitas nuvens a nublado com possibilidade de …………...https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

Temperatura mais amena na madrugada e noite e abafado a tarde, alta no Oeste. Mínimas entre 10/13°C (maior parte de SC entre 14/19°C) em alguns pontos de baixadas e vales do Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema) e entre 12/15°C em alguns pontos de baixadas entre os Campos de Palmas a região de Fraiburgo/Curitibanos. Máximas variando entre 31/34°C (maior parte de SC entre 27/32°C) em pontos do Extremo Oeste, menor chance no Leste (longe do mar).

►Condições favoráveis às atividades ao ar livre: Risco maior no decorrer da tarde/noite devido as pancadas típicas de verão. Pequeno de manhã no Oeste. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

► Condições melhores para o replantio ou plantio da safra de verão em SC até o fim de dezembro, ficando arriscado de janeiro em diante devido ao frio e chuva irregular mais à frente. Favorável as doenças e pragas de clima mais quente em áreas de frutas/lavouras em SC (mais no Oeste) e mais ameno no Centro Leste do estado. Reduz um pouco a pressão das doenças de verão e nas áreas acima dos 700/900 m já tem que ficar mais atento no feijão, soja e hortas comerciais, orvalho e intervalos de temperatura baixa (Antracnose e Ferrugem, Requeima e outras do dia 1 ao dia 7 pelo menos). Bom para o milho.

► Dezembro; melhorou bem em SC, até com excesso de chuva em vários pontos do Centro Leste do estado, porém a estiagem não acabou e apenas está “dormindo”. Muita cautela e dentro do planejamento escalonar o plantio onde ainda for possível, pois a estiagem está dando uma pausa e deve retornar entre meados de janeiro ou fevereiro em diante. Acompanhar bem a previsão do tempo nas rádios (Coutinho/Piter).

►Nas fruteiras de clima temperado como uva, pera e maçã, teremos uma semana (29 a 31) mais arriscado para tratamentos de longa duração e uma pressão maior nas doenças e pragas de calor. Volta a atrapalhar na colheita da cebola/alho (outras culturas precoces também), mais de tarde/noite. Nas áreas de arroz do Litoral Sul poderemos ter baixa temperatura nas madrugadas entre 1 a 5 de janeiro. Diminui a pressão das doenças/pragas de calor no começo de janeiro nas áreas de média altitude para mais.

► Seguir à risca o zoneamento agroclimático para o plantio da safra de verão. Nas áreas mais frias é aconselhável o plantio do milho neste dezembro, assim como o feijão, evitando as baixadas (acima dos 1200 m).

► No plantio do milho/feijão nas áreas acima dos 1000/1200 m ainda terá algum risco de frio forte em alguns dias durante o verão nas baixadas e fundo de vales (facilita a doenças de frio, mais no feijão e soja e o risco mínima de geada bem isolada. Em outras regiões onde o calendário ainda é favorável estará bom para o plantio ou replantio até dezembro, depois fica muito arriscado para milho e para o feijão até fins de janeiro. Se possível não plantar tudo de uma vez, escalonar. Para quem quiser plantar moranga no topo da Serra, evitar as baixadas, terá risco de geada no verão.

QUARTA-FEIRA

Ganha força a massa de ar quente e úmida sobre SC. Outro dia de tempo bom com variações de nuvens e possibilidade de …………….https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

Temperatura um pouco mais agradável na madrugada e alta a bem alta a tarde, especialmente no Oeste. Mínimas entre 11/14°C (maior parte de SC entre 14/19°C) em alguns pontos de baixadas e vales do Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema) e entre 12/15°C em alguns pontos de baixadas entre os Campos de Palmas a região de Fraiburgo/Curitibanos. Máximas variando entre 35/38°C (maior parte de SC entre 29/34°C) em pontos do Extremo Oeste.

►Condições favoráveis às atividades ao ar livre: Risco maior no decorrer da tarde/noite devido as pancadas típicas de verão. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

**Faixa Leste; Leste do Planalto Norte, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Grande Fpolis, Borda da Serra Geral e Litoral; Blumenau, Rio Negrinho, Joinville, Itajaí, Floripa, Criciúma.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

Geadas (dias) em 2020/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

19 abril

21 maio

15 junho

19 julho

20 agosto

8 setembro

9 outubro

8 novembro

0 dezembro

2020; 124 dias/geada e 78 dias com marcas negativas em SC.

4 DIAS COM NEVE E 2 DIA COM SINCELO

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 28/12/2020

Extremas de SC registrados ontem. 27/12/2020 e hoje, 28/12/2020 EM Estações padronizadas (governo e particulares)

MÁXIMA, ONTEM; 18,9°C/ 36,4°C ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÁXIMA, HOJE; –°C/ –°C –/–

MÍNIMA ONTEM; 10,3°C/ 15,3°C B.JARDIM/M.IGREJA/INMET

HOJE; –°C/ –°C –/–

CAPITAL/INMET HOJE; –°C/ –°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; –°C/ –°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; –°C/ –°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; –°C/ –°C

RATONES/CHEIRO VERDE; –°C/ –°C

FLORIANÓPOLIS/SERTÃO DO RIBEIRÃO/TOMÁS W. RUAS; –°C/ –°C

UFSC/RESSACADA; –°C/ –°C

UFSC; –°C/ –°C

MAFRA/EPAGRI; –°C/ –°C

CHAPECÓ/INMET; —°C/ –°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; —°C/ –°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; —°C/–°C/–/–

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 24/12/2020

EXTREMO OESTE E OESTE; 13,2°C VARGEM BONITA/F.K. E 38,3°C ITAPIRANGA*

MEIO OESTE; 14,8°C TANGARÁ* E 33,5°C OURO*

CENTRO; 12,9°C FRAIBURGO/F.K E 29,3°C FREI ROGÉRIO*

PLANALTO SUL/SERRA; 9,7°C B.JARDIM/F.K. E 30,9°C CELSO RAMOS*

TOPO DA SERRA >1200 m; 10,3°C S.JOAQUIM/F.K. E 27,7°C S.JOAQUIM*

LITORAL SUL; 15,9°C STA ROSA DE LIMA/PWS E 30,9°C JACINTO MACHADO*

GRANDE FLORIANÓPOLIS; 19,8°C ANTÔNIO CARLOS* E 29,4°C ÁGUAS MORNAS*

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; 15,7°C RANCHO QUEIMADO* E 28,5°C LEOBERTO LEAL*

LITORAL NORTE; 18,6°C CORUPÁ* E 30,0°C GARUVA*

VALE DO ITAJAÍ; 16,9°C ITUPORANGA* E 31,3°C RIO DO SUL/PWA

PLANALTO NORTE; 12,4°C GARUVA/SERRA/DSOARES E 29,1°C TRÊS BARRAS*

*EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

2020 COM 78 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

SÃO JOAQUIM;

NA TERÇA-FEIRA

NASCER DO SOL; 05h: 25

PÔR DO SOL; 19h: 20

