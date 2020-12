Papai Noel visita asilo, espalha coronavírus e 18 idosos morrem

O asilo teria cerca de 120 residentes e de 36 funcionários infectados pelo novo coronavírus. O surto teria ocorrido após a visita do Papai Noel no início de dezembro.

A visita de um homem vestido de Papai Noel em um asilo da Bélgica causou ao menos 18 mortes de residentes. Segundo a imprensa local, o personagem visitou o local sem saber que estava infectado com o vírus.

O Papai Noel, vestido com os trajes tradicionais de São Nicolau, e os seus assistentes caracterizados como Zwarte Piet, um personagem frequentemente rotulado de racista por usar o rosto negro, foram fotografados confraternizando com os residentes usando máscaras.

Alguns moradores do asilo, entretanto, estavam sem a proteção facial. Além disso, havia pouca ventilação no local do encontro, ainda de acordo com a imprensa local.

Com informações UOL