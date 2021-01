Forte chuva de Granizo atinge Bom Retiro na Serra Catarinense

Os Moradores de Bom Retiro relataram momentos de tensão após uma forte e intensa chuva de granizo atingir o município logo no início da tarde.

A chuva de granizo teve início por volta das 2h35min e durou cerca de um pouco mais de 15min deixando o solo todo branco e recoberto de pedras de gelo.

A localidade de Santa Clara, a cerca de 8km do centro de Bom Retiro, foi onde chuva de granizo se mostrou com maior intensidade, os motoristas que trafegavam pelo local no momento da precipitação tentaram recolher seus automóveis para dentro de um posto de Combustível.

Por enquanto ainda não há informações de prejuízos em lavouras e danos materiais em residência e veículos.

O Radar meteorológico mostrou a célula intensa se formando na região de Bom Retiro logo no início da tarde.

Veja o Vídeo:

Imagens Fernando Popeng e Redes Sociais