Maldade: Cão perde parte da boca após rojão ter sido amarrado ao corpo, diz PC

Um ato de covardia! Um cachorro teve parte da boca destruída após ter contato com fogos de artifício na madrugada de hoje em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. A suspeita é que um rojão tenha sido amarrado ao corpo do animal, conforme informado pelo delegado Matheus Laiola, responsável pela investigação. Fios foram retirados inclusive da boca do animal, o que reforça a hipótese de maus-tratos.

Cão foi resgatado e levado para hospital veterinário, onde está internadoImagem: Divulgação/ONG Força Animal

Com a ajuda da Polícia Civil, o cachorro foi resgatado pela ONG Força Animal e encaminhado para o hospital veterinário de São José dos Pinhais, na mesma região. O animal uma fêmea com idade aproximada de oito anos está na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital e o estado de saúde é grave.

Com informações Uol