Amanhecer gelado! Vale do Caminhos da Neve volta a ter geada e campos esbranquiçados

O Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro de São Joaquim teve um amanhecer bem gelado na casa de 2.8ºC conforme assinalou a estação local (G.Hugen) e com isso foi obtido uma nova formação de geada e campos esbranquiçados lembrando as típicas paisagens de inverno na Serra Catarinense. Já no Vale do Pericó, um pouco mais afastado da área urbana de São Joaquim a temperatura mínima foi de 1.2ºC

Já no município de Painel a temperatura chegou na casa de 0.3ºC e em Urupema também foi registrado geada na comunidade de Quebra Dente, no interior do município.

Veja o vídeo:

Essa foi a sétima geada do mês de abril se somando a 11 geada no ano de 2021 e sem nenhuma temperatura negativa até então.

As mínimas de Santa Catarina em estações padronizadas e governamentais:

0,3ºC Painel/ G. Hugen

1,2ºC São Joaquim / F. Keiser

2,2ºC Urupema/ Epagri

2,9ºC Fraiburgo/ F. Keiser

3,0ºC Lebon Régis/ F. Keiser