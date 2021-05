Como -2.9ºC São Joaquim registra a quinta geada e temperatura seguida do ano

A Cidade de São Joaquim voltou a ter registros de geada na manhã deste sábado, formando a primeira geada do mês de maio. O Vale do Postinho, o Vale da Invernadinha e o Vale do Caminhos da Neve amanheceram debaixo de uma considerável camada de gelo que recobriu os campos nas baixadas.

A menor temperatura foi registrada no Vale da Invernadinha que atingiu a marca de -2.9ºC, marcando a quinta marca negativa nesta semana e a primeira geada de maio somando a 18 dias de geada no Topo da Serra em 2021.

Veja o Vídeo da geada no Vale do Postinho:

As Imagens do Vale da Invernadinha por Raquel Oliveira

As mínimas:

-2,9 São Joaquim/G.Hugen

-2,0 Bom Jardim*

-1,8 Painel/G.Hugen

1,1 Fraiburgo*

1,6 Vargem Bonita*

3,0 Lebon Régis*

4,1 Urubici*

4,4 Rio Rufino**

4,4 Monte Castelo**

4,7 Urupema**

5,7 Frei Rogério**

5,9 São Bento do Sul**

6,2 Joinville/serra/DSoares

6,4 Vargem**

6,4 Major Vieira/Inmet

6,5 Rio Negrinho**

6,6 Papanduva**

6,7 Santa Cecília**

6,8 Bom Retiro**

7,2 Lages**

7,7 curitibanos/UFSC**

7,7 Rancho Queimado/Inmet

7,8 Ponte Alta do Norte**

7,9 Garuva/serra/DSoares

11,2 Florianópolis/T.Ruas.

*Fernando Keiser

**Epagri.

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/Piter Scheuer

Imagens do Vale do Postinho por Mycchel Legnaghi

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online