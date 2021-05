Vacinação em SC: Estado recebeu 29,6 mil doses da Coronavac neste sábado

Mais uma remessa de 29,6 mil doses da vacina contra a Covid-19 chegou a Santa Catarina na manhã deste sábado, dia 1º de maio. São 29,6 mil imunizantes do laboratório Sinovac/Butantan.

As doses chegaram por volta das 10h no aeroporto de Florianópolis. De lá, foram encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive/SC), em São José, para a conferência e organização da logística de distribuição para as 17 centrais regionais.

“Estamos intensificando as aplicações assim que recebemos as vacinas. Os municípios, secretários e todas as equipes de saúde estão trabalhando intensamente, inclusive nos fins de semana, para realizar a vacinação e a busca ativa dos grupos prioritários que já tomaram a primeira dose. É importante que todos tomem as duas doses para uma maior imunização”, destaca a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

As vacinas serão destinadas para a aplicação da segunda dose (D2) dos idosos de 65 a 69 anos.

“Com mais essa remessa, o estado dá continuidade à campanha com a imunização, completando o esquema das pessoas que já receberam a primeira dose e garantindo a imunização da população”, explica João Augusto Brancher Fuck, diretor da Dive/SC.

Distribuição das doses

A distribuição terá início ainda neste sábado. A partir das 13h30, as regionais da Grande Florianópolis, Joinville, Mafra, Jaraguá do Sul, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Blumenau e Itajaí fazem a retirada das doses na Central Estadual. No mesmo horário, veículos da Diretoria de Vigilância Epidemiológica e da Diretoria de Vigilância Sanitária seguem para as centrais de Rio do Sul, Lages e Videira.

Já às 14h, as doses devem seguir com o avião do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) para as centrais regionais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia e Joaçaba.

Nova remessa nos próximos dias

O Ministério da Saúde, por meio de informe técnico, já sinalizou o envio de 232.750 doses da vacina do laboratório AstraZeneca/Fiocruz. A Secretaria de Estado da Saúde aguarda confirmação do dia e horário de chegada dessa nova remessa.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde