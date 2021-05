PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO NA SEGUNDA-FEIRA.

PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 8 e 9 DE MAIO DE 2021

https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

https://www.youtube.com/channel/UCGXu6BQZDlJhj99-wFroUEA/featured (AGROMETEORLOGIA). INFORMAÇÕES BEM DETALHADAS E SEM CUSTO, APENAS A INSCRIÇÃO NO CANAL.

https://www.youtube.com/channel/UCGEnQh_FXX9Qny0BqmUbZ2g (METEOROLOGIA)

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

SÁBADO

Massa de ar frio e seco ( alta pressão) mantém um dia de tempo ensolarado na maior parte de SC. Formação de …. ………..https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

Temperatura muito baixa ao amanhecer e elevação, ainda amena, de tarde, frio na serra. Mínimas entre -5/-2°C (maior parte de SC entre 3/8°C) em alguns pontos de baixadas e vales do Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema com geada muito forte) e -2/1°C em alguns pontos (baixadas e vales) entre os Campos de Palmas a região de Fraiburgo/Curitibanos com geada, mais intensa nas baixadas. Máximas oscilando entre 23/26°C (maior parte de SC entre 16/21°C) em pontos da região de Itapiranga. OBS: condições favoráveis a geada bem isolada do Oeste ao Meio Oeste entre 700/1000 m nas baixadas, dos 1000/1200 m a geada fraca pode ser mais ampla (mais visível e moderada nas baixadas), fraca no topo e moderada a forte nas baixadas nas áreas acima dos 1200 m. Geada bem isolada no Planalto Norte, pode afetar algumas lavouras de feijão bem tardias. No Alto Vale do Itajaí pode ter geada muito isolada, baixadas, acima dos 500/600 m, também na região de Rancho Queimado.

►Condições favoráveis às atividades ao ar livre: boa. Irrigação em hortas comerciais do Centro ao Oeste do fim de semana em diante, onde for possível. Evitem as queimadas. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

► Abril; foi um pouco abaixo da média na maior parte de SC, algumas estações ficaram perto ou acima da média e com extremos bem acentuados, tendo recorde de mínima no dia 28 com -6,4°C em S.Joaquim e -5,4°C em Urupema. As geadas ocorreram dentro do padrão com mais força no fim do mês. Outro destaque foi a chuva com valores muito baixos, algumas estações ficaram abaixo dos 3 mm e até 0,0 mm (Indaial), foi o pior abril desde 1978 em grande parte de SC. Tivemos perda de produtividade nas áreas de grãos. A estiagem se manteve forte em boa parte de SC, apenas no litoral é que foi mais suave. Acompanhar bem a previsão do tempo nas rádios (Coutinho/Piter).

►Nas fruteiras de clima temperado como uva e maçã, tempo seco. Frio nos próximos dias, bom para a dormência. Também muita atenção com as doenças em hortas comerciais e feijão (plantio bem tardio) em relação a doenças de clima frio no fim de semana e ao longo da semana que vai entrar (ferrugem e antracnose, especialmente e nas culturas como tomate/batata a requeima entre outras.). Madrugadas frias com condições ótimas para doenças ao longo de toda a semana que vai entrar. Bom para o transplante de fumo no Leste de SC, nas outras áreas a chuva foi razoável a insuficiente. Bom para as pastagens, especialmente no Leste de SC. Possível frente fria entre terça ou quarta.

► Na safrinha e safra de inverno teremos problemas com a irregularidade na chuva (estiagem) e frio chegando com mais força em maio em diante tendo as primeiras geadas amplas em SC. Chuva irregular e frio mais intenso que o normal nas lavouras tardias de feijão no planalto Norte. Intervalos de muita umidade pode atrapalhar na colheita da safra da Argentina.

► Nas áreas acima dos 600/800 m terá frio mais intenso que o normal em alguns dias durante o mês de maio e já poderá ter risco de geada nas áreas baixas do Vale do Itajaí e Litoral. O Frio pode afetar, junto com a estiagem, as pastagens nativas do Litoral e Baixo Vale do Itajaí além das fruteiras tropicais.

►Neste ano o risco para safrinha de milho (PR ao norte) será grande em virtude do atraso no seu plantio. Risco alto de estiagem nos primeiros meses (PR, MS, Triângulo Mineiro e SP) e redução mais rápida da chuva de maio em diante no MT e GO. Outro fator de peso poderá ser a geada entre maio a julho no Oeste do PR e meados de junho em diante no PR, MS e Sul e Oeste de SP. A La Nina estará atuando em 2021. Também terá que ter cuidado na safra de trigo (plantio mais atrasado que for possível, pois terá risco de geada entre agosto/setembro nas áreas mais quentes e até de intervalos de chuva na hora da florada ou colheita) e de inverno em relação a água (reservar para irrigação no setor da cebola/alho) e ao frio tardio que pode afetar o alho/cebola.

DOMINGO

Uma massa de ar seco e frio (região de alta pressão) favorece um dia de tempo firme e ensolarado na maior parte do estado. Formação de nevoeiros …. ………..https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

Temperatura muito baixa ao amanhecer e elevação, ainda amena, de tarde, frio na serra. Mínimas entre -4/-1°C (maior parte de SC entre 5/10°C) em alguns pontos de baixadas e vales do Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema com geada muito forte) e 1/4°C em alguns pontos (baixadas e vales) entre os Campos de Palmas a região de Fraiburgo/Curitibanos com risco de geada bem isolada nas baixadas. Máximas oscilando entre 24/27°C (maior parte de SC entre 17/22°C) em pontos da região de Itapiranga. OBS: condições favoráveis a geada mais intensa nas áreas acima dos 1000/1200 entre o Topo da Serra (moderada a forte nas baixadas).

►Condições favoráveis às atividades ao ar livre: boa. Irrigação em hortas comerciais do Centro ao Oeste do fim de semana em diante, onde for possível. Evitem as queimadas. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

► Abril; foi um pouco abaixo da média na maior parte de SC, algumas estações ficaram perto ou acima da média e com extremos bem acentuados, tendo recorde de mínima no dia 28 com -6,4°C em S.Joaquim e -5,4°C em Urupema. As geadas ocorreram dentro do padrão com mais força no fim do mês. Outro destaque foi a chuva com valores muito baixos, algumas estações ficaram abaixo dos 3 mm e até 0,0 mm (Indaial), foi o pior abril desde 1978 em grande parte de SC. Tivemos perda de produtividade nas áreas de grãos. A estiagem se manteve forte em boa parte de SC, apenas no litoral é que foi mais suave. Acompanhar bem a previsão do tempo nas rádios (Coutinho/Piter).

►Nas fruteiras de clima temperado como uva e maçã, tempo seco. Frio nos próximos dias, bom para a dormência. Também muita atenção com as doenças em hortas comerciais e feijão (plantio bem tardio) em relação a doenças de clima frio no fim de semana e ao longo da semana que vai entrar (ferrugem e antracnose, especialmente e nas culturas como tomate/batata a requeima entre outras.). Madrugadas frias com condições ótimas para doenças ao longo de toda a semana que vai entrar. Bom para o transplante de fumo no Leste de SC, nas outras áreas a chuva foi razoável a insuficiente. Bom para as pastagens, especialmente no Leste de SC. Possível frente fria entre terça ou quarta.

► Na safrinha e safra de inverno teremos problemas com a irregularidade na chuva (estiagem) e frio chegando com mais força em maio em diante tendo as primeiras geadas amplas em SC. Chuva irregular e frio mais intenso que o normal nas lavouras tardias de feijão no planalto Norte. Intervalos de muita umidade pode atrapalhar na colheita da safra da Argentina.

► Nas áreas acima dos 600/800 m terá frio mais intenso que o normal em alguns dias durante o mês de maio e já poderá ter risco de geada nas áreas baixas do Vale do Itajaí e Litoral. O Frio pode afetar, junto com a estiagem, as pastagens nativas do Litoral e Baixo Vale do Itajaí além das fruteiras tropicais.

►Neste ano o risco para safrinha de milho (PR ao norte) será grande em virtude do atraso no seu plantio. Risco alto de estiagem nos primeiros meses (PR, MS, Triângulo Mineiro e SP) e redução mais rápida da chuva de maio em diante no MT e GO. Outro fator de peso poderá ser a geada entre maio a julho no Oeste do PR e meados de junho em diante no PR, MS e Sul e Oeste de SP. A La Nina estará atuando em 2021. Também terá que ter cuidado na safra de trigo (plantio mais atrasado que for possível, pois terá risco de geada entre agosto/setembro nas áreas mais quentes e até de intervalos de chuva na hora da florada ou colheita) e de inverno em relação a água (reservar para irrigação no setor da cebola/alho) e ao frio tardio que pode afetar o alho/cebola.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

**Faixa Leste; Leste do Planalto Norte, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Grande Fpolis, Borda da Serra Geral e Litoral; Blumenau, Rio Negrinho, Joinville, Itajaí, Floripa, Criciúma.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

Geadas (dias) em 2021/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

2 Fevereiro

1 março

13 abril

5 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2021; 22 dias/geada e 5 dias com marcas negativas em SC.

0 DIAS COM NEVE E 0 DIA COM SINCELO

Curiosidade; dias com geada.

135 dias /2016

124 dias/2020

123 dias/2010

120 dias/2017

106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DE SC, 6/5/2021

5 MENORES E MAIORES DE SC

MÍNIMA (6/5/21)

1,9 BOM JARDIM/INMET

1,9 URUPEMA/EPAGRI

2,0 SÃO JOAQUIM/F.KEISER

2,2 UUBICI/EPAGRI

2,4 PAINEL/G.HUGEN

MÁXIMA (6/5/21)

22,2 BALNEÁRIO BARRA DO SUL/EPAGRI

22,1 JARAGUÁ DO SUL/EPAGRI

21,6 MAFRA/EPAGRI

21,0 GARUVA/EPAGRI

20,8 IRINEÓPOLIS/EPAGRI

(5/5/21)

MÍNIMA/SC; 5,6°C/ 24,7°C L.RÉGIS/F.KEISER

MÁXIMA/SC; 29,2°C/ 13,5°C ARROIO TRINTA/EPAGRI

6/5/2021

CAPITAL/INMET HOJE; 11,7°C/ –°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 12,4°C/ –°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 9,1°C/ –°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 11,1°C/ –°C

RATONES/CHEIRO VERDE; –°C/ –°C

FLORIANÓPOLIS/SERTÃO DO RIBEIRÃO/TOMÁS W. RUAS; 14,2°C/ –°C

MAFRA/EPAGRI; 8,9°C/ –°C

CHAPECÓ/INMET; 7,8°C/ –°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 3,5°C/ –°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 2,0°C/ –°C/PERICÓ/F.KEISER

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2020 COM 78 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

2021 COM 5 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

SÃO JOAQUIM;

NO SÁBADO

NASCER DO SOL; 06h:51

PÔR DO SOL; 17h: 42

http://twitter.com/climaterra

http://estacoes.forcontrol.com.br/ (temperatura em diversas cidades do Brasil)

https://www.facebook.com/pages/Climaterra-Meteorologia-e-Agronomia/619930311412125

► Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9

► Ronaldo Coutinho – Engenheiro Agrônomo – CREA/SC nº 26.681-3

►CLIMATERRA