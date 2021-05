Geada provoca belíssimas paisagens de Outono no Vale do Complexo dos Vinhedos em São Joaquim

O amanhecer congelante deste sábado (15), trouxe novamente a geada e temperaturas negativas na Serra Catarinense, sendo a décima marca negativa no estado de Santa Catarina.

Em São Joaquim a mínima ficou na casa dos -2.7ºC registrada pela Rede de Estações Keiser e o resultado foi uma belíssima paisagem de outono numa combinação de nas cores âmbar e escarlate em nuance com o branco puro do gelo sobre a relva nos campos do Vale do Complexo dos Vinhedos a cerca de 5km do centro de São Joaquim.

Veja o vídeo:

Além de São Joaquim, as cidades de Painel, Urupema e Bom Jardim da Serra também assinalaram marcas negativas durante o amanhecer. Já se somam 29 dias com geada no Topo da Serra no ano de 2021.

Veja as imagens:

As mínimas abaixo dos 7°C.

-2,9 Painel/G.Hugen

-2,7 S.Joaquim*

-1,9 Urupema**

-1,2 B.Jardim da Serra*

-0,6 Urubici**

-0,4 Vargem Bonita*

1,3 Fraiburgo*

1,3 Água Doce**

2,5 L.Régis*

3,2 Curitibanos/UFSC**

4,0 Rio Rufino**

4,7 Lages**

5,4 Ibiam**

5,6 Maravilha**

5,6 Caçador**

6,1 Bom Retiro**

6,3 Rio das Antas**

6,4 Campos Novos/Inmet

6,6 Iporã do Oeste/Jean W. Thums

6,7 Ponte Alta do Norte**

6,6 Bocaina do Sul**

6,8 Otacílio Costa**

6,8 Frei Rogério**

6,9 Videira**

6,9 Ponte Serrada**

10,3 Florianópolis/T.Ruas

*Fernando Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados Compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online