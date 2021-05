Com -4.6°C de frio! Serra Catarinense tem mais um amanhecer gelado

A serra Catarinense voltou a ter temperaturas negativas durante o amanhecer desta quinta-feira (20). A menor temperatura foi registrada no município de Painel que chegou na casa dos -4.6°C.

Os municípios de Bom Jardim da Serra, Urupema e São Joaquim também obtiveram mínimas negativas durante mais um gélido amanhecer.

Em São Joaquim o espetáculo ficou por conta das plantas congeladas e dos campos recobertos por uma fina camada de gelo no Vale do Postinho, situado a 7km do centro de São Joaquim.

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online