Ruas Marcos Farias de Oliveira e Luciano Goulart Neto em São Joaquim serão pavimentadas

Os moradores da Rua Marcos Farias de Oliveira e Luciano Goulart Neto têm muito o que comemorar, será o fim da poeira e da lama em duas ruas de importante circulação de veículos na cidade.

No ano passado as obras iniciaram, mas a empresa executora desistiu de concluir a pavimentação das, sendo assim dentro do prazo legal foi realizado o destrato e uma nova licitação foi aberta. A Empresa Pacific Engenharia de Rio do Sul foi a ganhadora e assumiu a pavimentação das duas ruas, que devem estar prontas nos próximos meses.

A Rua Luciano Goulart Neto, que liga os bairros Santa Paulina e Minuano tem o valor do investimento de R$ 188.827,03. Já a Rua Marcos Farias de Oliveira que é uma importante ligação entre os Bairros Santa Cruz, Hercílio Vieira do Amaral e Nossa Senhora de Fátima tem o custo de R$ 294.469,21. Ambas as ruas recebem drenagem pluvial e calçamento em lajotas sextavadas.

“São duas ruas de total importância, estamos traçando melhorias em nosso trânsito proporcionando melhor tráfego a comunidade, e com o grande fluxo de veículos nestas ruas, elas precisam ser pavimentadas. A parceria com a Câmara de Vereadores é de suma importância para a continuidade dos trabalhos e isso tem surtido efeito, seremos um governo de realizações, temos planejamento de pavimentar muitas ruas e fazer outras obras em toda a cidade, destaca o Prefeito Giovani Nunes.

“Quero agradecer ao prefeito, sempre pedia uma ajeitadinha, um cascalho, alguma coisa, hoje me sinto realizada, por todos os moradores da rua, era um sonho do meu falecido sogro ver esta rua pavimentada”, revela a moradora Lúcia Hugen Camassola.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim