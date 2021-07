Frio de -4.7°C marca amanhecer gelado na Serra Catarinense

Pelo menos 10 cidades tiveram registro de temperaturas negativas durante o amanhecer deste último domingo (11), no Estado de Santa Catarina.

Destaque para Serra Catarinense que obteve a mínima de -4.7°C, no município de Bom Jardim da Serra, de acordo com os dados registrados pela rede de Estações Keiser.

Geou forte em pontos do Oeste, Meio Oeste, Centro e Serra. Geada também no Planalto Norte, Sul e sudoeste do Paraná e nas áreas mais altas do Rio Grande do Sul.

Em São Joaquim os campos amanheceram branquinhos, recobertos por uma fina camada de gelo. No Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro da cidade, o nascer do sol rendeu belos registros de imagens durante as primeiras horas do gélido amanhecer.

As mínimas abaixo dos 6°C em Santa Catarina:

-4,7 B.Jardim*

-3,8 Painel/G.H

-3,6 Vargem Bonita*

-3,5 L.Régis*

-3,3 Água Doce*

-3,2 S.Joaquim*

-2,9 Fraiburgo*

-2,3 Urupema**

-1,1 Urubici*

-0,2 Curitibanos/UFSC**

0,2 Rio Rufino**

0,3 Caçador**

0,4 Frei Rogério**

0,7 Ponte Alta do Norte**

1,0 Brunópolis**

1,0 Bom Retiro**

1,4 Rio das Antas**

1,6 Ibiam**

1,6 Monte Castelo**

2,1 Otacílio Costa**

2,2 Porto União**

2,3 Videira**

2,3 Papanduva**

2,3 Major Vieira/Inmet

2,5 Campo Alegre**

3,3 são Cristóvão do Sul**

3,3 Santa Cecília**

3,4 Lages**

3,4 Rio Negrinho/Inmet

3,8 Luzerna/Roberto

3,9 Campos Novos/Inmet

4,1 Bocaiana do Sul**

4,3 Irineópolis**

4,4 São Bento do Sul**

4,4 Canoinhas/PWS

4,4 Major Gercino/Guto

4,7 Abdon Batísta**

4,8 Campo Belo do Sul**

5,0 Atalanta**

5,0 Pinheiro Preto**

5,0 Joinville/serra/DSoares

5,0 Timbé do Sul/M.Zatta

5,4 Imbuia**

5,5 Ouro**

5,6 Chapadão do Lageado**

5,7 Três Barras**

5,7 Mafra**

5,8 Presidente Nereu/C.G

5,8 Zortéa**

8,7 Florianópolis/T.Ruas

*F.Keiser

***Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados Compilados por Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online