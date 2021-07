Serra Catarinense registra -9.8ºC em dia mais frio do ano

As temperaturas despencaram durante a madrugada gelada de 20 de Julho quando o termômetros da Rede de Estações Keiser assinalaram a marca de -9.8ºC na Terra do Gelo, localizada a poucos quilômetros do centro de Bom Jardim da Serra.

Pelo menos 08 município tiveram marcas negativas abaixo dos -8ºC durante o amanhecer em Santa Catarina após a chegada de uma massa de ar polar que recobriu grande parte do país.

Em São Joaquim, a mínima foi de -8.6ºC e o lago na Praça João Ribeiro, em frente a Igreja Matriz, chegou a congelar, fazendo a alegria de turistas e crianças. No Vale do Caminhos da Neve um congelamento amplo tomou conta de toda a paisagem formando novamente uma cenário deslumbrante do Inverno de São Joaquim.

DADOS DE SC, 20/7/2021

5 MENORES DE SC

-9,8 B.JARDIM /ESTAÇÕES KEISER/MENOR DO ANO

-9,4 VARGEM BONITA/ESTAÇÕES KEISER/MENOR DO ANO

-9,0 ÁGUA DOCE/ESTAÇÕES KEISER/MENOR DO ANO

-8,6 S.JOAQUIM/ESTAÇÕES KEISER/MENOR DO ANO

-8,6 PAINEL/ESTAÇÃO G-HUGEN

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados Compilados por Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi/ Agênciade notícias São Joaquim on line

No Vale da Invernadinha também amanheceu coberto de gelo. Veja nas imagens de Raquel de Oliveira.