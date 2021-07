Conheça o tamanho do perigo de tirar uma selfie enquanto está dirigindo

Segundo uma recente pesquisa feita para saber quais são os fatores de distração dos motoristas ao volante, uma de cada quatro pessoas jovens já tiraram uma selfie enquanto estavam dirigindo um Sandero 2020 ou outros veículos. Com certeza absoluta, uma atitude temerária, quando é sabido que o uso de um dispositivo eletrônico por parte do motorista é muito perigoso!

Na atualidade, todo mundo gosta de tirar uma selfie, desde os personagens famosos como artistas, esportistas, modelos e até políticos, até pessoas comuns de todas as idades. Esses autorretratos fotográficos feitos com os smartphones viraram uma febre, principalmente por causa da existência das diversas redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook, entre outras. Esportistas famosos costumam tirar selfies diante de carros como o Sandero 2020 e veículos esportivos, por exemplo.

Muitos jovens costumam tirar uma selfie dentro do carro e, pior ainda, enquanto estão dirigindo, o que tira deles completamente a atenção necessária ao caminho e ao que está acontecendo ao redor do veículo, colocando a todo mundo em situação de perigo. É claro que nem todos admitem que fazem selfies, mas é só checar as redes sociais…

Tanto na Europa quanto na América Latina foram feitas pesquisas com jovens entre 18 e 24 anos de idade, que possuem smartphones. Praticamente todos eles possuem alguma rede social e todos eles utilizam o aplicativo WhatsApp. Dirigindo, por exemplo, um Renault Sandero 2020, eles admitem ter usado o smartphone para checar as suas redes sociais enquanto dirigiam.

Pior ainda, também admitiram que já tiraram selfies e subiram as fotos na mesma hora às redes sociais que possuem. Os mais jovens fazem isso com uma certa frequência. No entanto, todos admitem que essas são condutas muito perigosas.

A principal causa de norte entre os jovens motoristas são os acidentes de trânsito

Graças ao avanço da tecnologia, é possível afirmar que hoje em dia todos os jovens possuem um telefone celular. E depois de ter checado o Renault Sandero usado preço para terem o caro próprio, todos eles possuem também redes sociais. É através delas que se comunicam com os pares e, na maioria das vezes não só com uma mensagem, mas principalmente com uma imagem.

Portanto, tirar uma selfie é algo muito comum principalmente entre os jovens. Infelizmente já aconteceram situações gravíssimas, como garotos e garotas que perderam a vida tirando uma selfie à beira de um penhasco. Imagine então a periculosidade que representa tirar uma selfie enquanto estão dirigindo um Renault Sandero usado, por exemplo!

Nos últimos tempos houve vários acidentes protagonizados infelizmente por motoristas que estavam tirando selfies enquanto dirigiam carros como o Sandero Renault e tantos outros veículos. Esses sinistros permitiram que surgissem hashtags começando com “#selfiedirigindo”, demonstrando o quanto é perigoso tirar selfies com o carro andando, e quanta irresponsabilidade por parte dos motoristas!

Segundo os cálculos feitos por especialistas em sinistros de trânsito, tirar uma selfie enquanto se está dirigindo provoca a distração do motorista durante um tempo aproximado de 14 segundos. No caso de estar checando as redes sociais, o tempo passa para 20 segundos, que é um tempo mais do que suficiente para que um carro que está rodando a 100 quilômetros por hora, percorra uma distância equivalente a 5 campos de futebol.

Continuando com os diversos tempos de distração, há outros exemplos interessantes, como:

Acertar o cabelo olhando pelo espelho retrovisor tira a distração do motorista durante uns 4 segundos.

Digitar um número de telefone pode distrair ao motorista durante uns 7 segundos.

Mas não há nada pior do que tirar uma selfie e dirigir um veículo ao mesmo tempo, porque a distração que isso gera coloca em perigo não só ao motorista, mas também a todos os outros ocupantes do veículo, às pessoas que estão andando na rua e a outros carros e pessoas que circulam na estrada.

Infelizmente, todas as pesquisas feitas até agora lançam resultados bem negativos: a maioria dos jovens afirma que, além de tirar selfies ao volante, também ultrapassaram o limite de velocidade e também comeram e beberam enquanto estavam dirigindo.

Vale destacar que dirigir com segurança significa ter concentração e atenção total na estrada, no trânsito, para poder ter o controle total do veículo.