No 1º dia de frio intenso Morro da Igreja iguala recorde julho e São Joaquim tem árvores congeladas

O frio foi intenso durante o amanhecer desta quarta (28) obtendo marcas relativamente congelantes durante as primeiras horas do dia. Principalmente nas áreas de grande altitude da Serra Catarinense.

O Morro da Igreja igualou o recorde de julho de 2013 atingindo a marca de -7.8ºC durante o primeiro dia de frio intenso.

De acordo com Ronaldo Coutinho, da Climaterra, cerca de 60% do território catarinense ficou com temperaturas entre 0º a -7ºC mostrando que a onda de frio é extremamente intensa.

Em São Joaquim, as árvores do centro da cidade foram congeladas com ajuda de aspersores e um clima propício, a sensação térmica chegou a -12ºC no centro de São Joaquim.

As mínimas:

-7.8ºC Morro da Igreja (Bom Jardim da Serra)/Inmet

-7.3ºC Morro da torres (Urupema)/Epagri

-5.8ºC São Joaquim/Epagri

-5.6ºC Urubici/Epagri

Imagens Mycchel Legnaghi