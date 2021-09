Frio de -1.6º marca o início de Primavera com geada e preocupação dos Produtores na Serra Catarinense

Uma geada, em plena primavera, tirou o sono de diversos produtores maçã na região de São Joaquim que tiveram que acordar durante a madrugada para fazer fogueiras e utilizar a fumaça para combater a formação de gelo na florada das macieiras, o que poderia ocasionar um dano imensurável à safra 2021/2022 atingindo o fruto na fase inicial.

As regiões de baixadas do município de São Joaquim, como o Vale da Invernadinha a 11km do centro da cidade, Vale do Postinho a 7km e o Vale do Caminhos da Neve a 3km foram as regiões mais atingidas pela geada que se formou durante a gélida madrugada de 23 de setembro, logo no início do equinócio de primavera.

Os campos em São Joaquim ficaram brancos, cobertos por uma considerável camada de cristais de gelo. Os automóveis também ficaram recobertos pela geada e dava até para raspar gelo do para-brisa.

Em um pomar, no Vale do Caminhos da Neve, foi necessário fazer o acionamento da “Wind Machine”, a primeira máquina antigeada no Brasil que consiste num equipamento que provoca fortes ventos evitando que a geada danosa se forme no pomar evitando perdas significativas à produção de maçã.

Essa foi a geada de número 108, somando 71 dias de temperaturas negativas em Santa Catarina e a oitva geada do mês de setembro. A previsão do tempo ainda segue com mais geada para a próxima semana.

Agricultores fazem fogueira para evitar danos pela Geada

No Vale da Invernadinha, a 11km do centro de São Joaquim, os produtores passaram a noite em claro, fazendo fogueiras e utilizando a fumaça para evitar que a geada provocasse danos irreverssíveis à produção de maçã.

Imagens Mycchel Leganghi / São Joaquim Online

As mínimas registradas foram:

-1,6ºC São.Joaquim / Estações Keiser

0,3ºC Painel/G.H

0,5ºC B.Jardim / Estações Keiser

2,0ºC Urupema / Epagri

3,1ºC Urubici / Epagri

6,2ºC Água Doce / Epagri

6,6ºC Fraiburgo / Estações Keiser

6,7ºC Vargem Bonita / Estações Keiser

6,7ºC Rio Rufino / Epagri

7,1ºC Tangará / Epagri

7,2ºC Lages / Epagri

7,6ºC Bom Retiro / Epagri

7,8ºC Santa Rosa de Lima/serra/PWS

7,9ºC Campos Novos/Inmet

7,9ºC Joinville/serra/DSoares

7,9ºC Lebon Régis / Epagri

7,9ºC Matos Costa / Epagri

7,9ºC Rancho Queimado / Epagri

8,1ºC Curitibanos/UFSC / Epagri

8,1ºC Bocaiana do Sul / Epagri

8,2ºC São Cristóvão do Sul / Epagri

8,2ºC Frei Rogério / Epagri

8,3ºC Ponte Serrada / Epagri

8,3ºC Caçador/Aeroporto

8,3ºC Monte Carlo / Epagri

8,5ºC Santa Cecília / Epagri

8,6ºC Major Vieira / Epagri

9,0ºC Campo Belo do Sul / Epagri

9,1ºC Palmeira / Epagri

9,1ºC Timbé do Sul / Epagri

9,2ºC Alfredo Wagner / Epagri

9,3ºC Campo Alegre/DSoares

9,3ºC Itaiópolis / Epagri

9,3ºC Chapadão do Lageado / Epagri

9,3ºC Imbuia / Epagri

9,4ºC Mafra/Bat Brasil

9,5ºC Vidal Ramos/C.G

9,7ºC São Bento do Sul / Epagri

9,7ºC Major Gercino/Guto

9,7ºC Ituporanga / Epagri

9,2ºC Rio das Antas / Epagri

9,5ºC Brunópolis / Epagri

9,7ºC Zortéa / Epagri

9,7ºC Arroio Trinta / Epagri

9,9ºC Videira / Epagri

12,3ºC Florianópolis / Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados compilados por Ronaldo Coutinho / Piter Scheuer (Climaterra/Central do Tempo)

Imagens Mycchel Legnaghi