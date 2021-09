Polícia Milita de Santa Catarina faz a maior apreensão de ecstasy da história do Brasil

Uma equipe da Guarnição Especial da Polícia Militar de Imbituba, no Sul de Santa Catarina, realizou na noite desta quarta-feira (22) aquela que poderá ser considerada a maior apreensão de ecstasy da história do Brasil.

Apreendemos cerca de 230 mil comprimidos de ecstasy, 60 mil pontos de LSD e 48 quilos de MDMA. Fizemos uma estimativa que essa droga, vendida no varejo, daria cerca de R$ 10 milhões. É uma grande apreensão – confirmou o tenente-coronel Luís Carlos Cruz, que comanda a guarnição de Imbituba. A apreensão ocorreu em um sítio no interior de Imaruí, perto do limite com Paulo Lopes.

O comandante lembrou que, até então, a considerada maior apreensão do gênero no país havia ocorrido em abril de 2020 em São José dos Pinhais, no Paraná, quando foram descobertos 200 mil comprimidos de ecstasy sob poder dos criminosos.

Foi uma grande operação contra o tráfigo de drogas. Desmantelamos um laboratório de drogas sintéticas que ficava nesse sítio. Além das drogas já preparadas, embaladas para a venda e consumo, havia muitos insumos e maquinários, em condições de produzir muito mais droga – relatou. Quatro homens foram presos. – Um deles estava com mandado de prisão em aberto e os outros já tinham passagens policiais – detalhou.

