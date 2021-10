20 de Outubro amanhece com geada no Vale do Caminhos da Neve em São Joaquim

O Vale do Caminhos da Neve, situado a cerca de 03km do centro de São Joaquim, voltou a obter registro de geada durante o amanhecer gelado desta quarta-feira (20).

Embora fraca e de forma isolada, a geada se concentrou no meio do vale, em uma baixada a 1.286m de altitude localizada ao lado sul do município e recobriu as gramíneas com uma fina camada de gelo.

A mínima em São Joaquim foi de 1.7ºC com o registro da Estação GHJ fomando, então, a geada de número 113 do ano de 2021 no topo da Serra Catarinense.

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online