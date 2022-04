Agora Vai! Aberta a licitação da nova Ponte das Goiabeiras em São Joaquim na Rota Caminhos da Neve

Uma espera de 40 anos chega o fim…

A Prefeitura de São Joaquim publicou, em seu site oficial, no final da tarde desta última terça (26) o edital do processo licitatório da nova Ponte das Goiabeiras que interliga os municípios de São Joaquim-SC e Bom Jesus-RS na famosa rodovia Caminhos da Neve.

Tal edital poderá ser visto por este link: http://www.saojoaquim.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/5088/codLicitacao/208761 e tem por objeto a Contratação de empresa especializada para construção de ponte em concreto armado e protendido sobre o Rio Pelotas na SC 114 na divisa dos estados de Santa Catarina com Rio Grande do Sul na conhecida Ponte das Goiabeiras em um valor global de R$12.005.939,82 oriundos do Governo do Estado e com a fiscalização e projeto ambiental custeado pelo município de São Joaquim. A nova ponte terá uma altura de 5.90m acima do nível da atual ponte;

Sobre a Ponte das Goiabeiras

Construída através de um convênio intermunicipal em 1982 e com a extensão de aproximadamente 136m, a famigerada Ponte das Goiabeiras, localizada no Rio Pelotas é principal divisa entres as Serras Gaúchas e Catarinense, passando pelas cidades de São Joaquim- SC e Bom Jesus-RS. Ela é um drama para os produtores de maçã, para os madeireiros e também para os turistas que se arriscam diariamente para cruzar dos dois estados pelo caminho mais curto, já que é a principal indicação do GPS.

Sendo arrastada constantemente pela força das águas em períodos de cheia, alguns usuários chegaram a providenciar remendos com pranchões, atravessados sobre os trilhos de ferro e também sobre a estrutura de concreto prestes a desabar, evidenciando que a servente Ponte das Goiabeiras já está muito perto de seu fim. Placas sobre as cabeceiras já alertam o risco de morte ao passar pela ponte que ganhou tantas vezes a capa dos jornais como sendo a pior ponte do sul do Brasil.

Porém, em maio de 2021 o Governador Carlos Moisés, a convite do Prefeito de São Joaquim foi in loco visitar as estruturas da ponte e ficou perplexo com o que viu: “Agora eu entendo, precisei vir aqui para entender a situação que estava essa ponte, realmente não podemos mais esperar, vamos investir o quanto antes nessa ponte, para que as pessoas possam finalmente trafegar com segurança,” destacou o Governador Carlos Moisés.

O projeto da nova ponte foi desenvolvido pela Duo Engenharia e doado ao município de São Joaquim pela empresa Schio e após os processos burocráticos e de liberação dos recursos, foi finalmente publicado o processo licitatório em uma espera que levou cerca de 40 anos para se realizar.