Chuva forte com ventos e granizo atinge a região de São Joaquim

Ruas ficaram alagadas, ventos derrubaram galhos de árvores, queda de granizo e um volume muito grande de água atingiram a região de São Joaquim no início da tarde desta ultima sexta (29).

De acordo com o Climaterra foram 35mm de água em cerca de 22min de chuva o que causou o alagamento das casas no Bairro São José e trechos da rodovia Caminhos da Neve e ventos que podem ter passado mais de 50km/h. Uma senhora teve que ser resgatada de uma casa no Bairro São José a 1km do centro de São Joaquim, há registros de alagamentos e casas destelhadas em alguns bairros.

Veja as imagens da tempestade:

Imagens Wagner Urbano e Mycchel Legnaghi