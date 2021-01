Vacina Covid-19 – Nota de Esclarecimento Prefeitura de São Joaquim

Diante da matéria noticiada no final da tarde desta última sexta (23), em um conhecido veículo de comunicação, a prefeitura de São Joaquim esclarece que não foi notificada pelo Ministério Público perante denúncias envolvendo caso de”fura-fila” e sim recebeu um pedido de acompanhamento.

Em suma, o fato suspeito de ter furado a fila da vacina, está sendo apurado após o surgimento de uma denúncia envolvendo funcionário da saúde de um município vizinho.

O Ministério Público apenas pediu para “acompanhar os procedimentos de execuação das ações de imunização contra o COVID-19” e a forma que a vacina está sendo aplicada ao grupos prioritários em São Joaquim “para fins de conhecimento”.

A Secretaria de Saúde de São Joaquim ainda informa que ninguém está tendo privilégios e que preza pela observância dos critérios de prioridade e pelo cumprimento dessas regras e que está seguindo “à risca” todas as normas estabelecidos no informe técnico da Campanha Nacional de Vacinação para os grupos prioritários e demonstrará com total transparência as suas ações em todas as fases da vacinação contra o COVID-19.