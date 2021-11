Campos branquinhos de geada em 20 de Novembro de 2021 na cidade de São Joaquim

Frio! São Joaquim registra geada durante amanhecer de 20 de Novembro

O gélido amanhecer de 20 de Novembro de 2021, na plena florada das Brasilienses Lees (nome científico da planta tóxica da Maria-Mole) trouxe mais uma surpreendente geada na Serra Catarinense.

O Registro foi feito no Vale do Caminhos da Neve, a 03 quilômetros do centro de São Joaquim, onde os campos, na baixada, ficaram cobertos por uma fina camada de gelo. Além do Vale do Caminhos da Neve, alguns pontos da área urbana de São Joaquim também obtiveram a formação de geada.

Essa foi a geada de número 123 do ano de 2021 e terceira do mês de novembro. No Caminhos da Neve, a estação climática local assinalou a mínima de 3.4°C.

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online