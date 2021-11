Campanha “Mega Vacinação” contra a Covid-19 neste sábado

Começou neste sábado, 20, a Campanha “Mega Vacinação” contra a Covid-19 em Santa Catarina. Para marcar o início da intensificação da aplicação da segunda dose (D2) e dose de reforço (DR) dos catarinenses estiveram reunidos, na Capital, o secretário de Estado da Saúde André Motta Ribeiro, o superintendente de Vigilância em Saúde Eduardo Macário, e representantes do Plano Municipal de Vacinação de Florianópolis para o lançamento oficial da campanha.

O sábado marca também o Dia D da Campanha, que segue até o dia 26 desse mês. Durante o evento, realizado no ponto de vacinação do Antigo Aeroporto da capital, o secretário André Motta Ribeiro recebeu a dose de reforço.

“Iniciei o sábado me dirigindo a uma das unidades de vacinação para receber a dose de reforço neste dia tão importante que marca o início da campanha de mega vacinação. Faço um apelo a todos que procurem a sua dose de reforço ou completem o esquema vacinal para vencermos esta batalha. A melhor arma que nós temos contra o Coronavírus é a vacina”, enfatiza o secretário André Motta Ribeiro.

A dose de reforço deve ser tomada por todos os adultos com 18 anos ou mais que tenham completado o esquema vacinal com as duas doses da vacina contra a COVID-19 há mais de cinco meses. A vacina aplicada como dose de reforço será, preferencialmente, a Pfizer.



O superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, alerta a população sobre os intervalos recomendados para a aplicação da segunda dose. “O intervalo para quem tomou a Coronavac é de 28 dias; para quem tomou a Pfizer, 8 semanas; e a AstraZeneca, 12 semanas. Todos aqueles que já estão dentro do intervalo recomendado para cada fabricante também devem procurar um ponto de vacinação para concluir o esquema vacinal com as duas doses”, destaca.

Distribuição de vacinas

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES), através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), distribuiu na sexta, 19, uma remessa com 337.460 doses da vacina contra a Covid-19. Com este envio, os municípios catarinenses dispõem de mais doses para vacinar adultos e adolescentes.

De acordo com dados do vacinômetro, já foram aplicadas 10.939.241 doses da vacina contra a Covid-19 no estado. Desse total:

5.691.307 são de D1;

4.519.417 são de D2;

258.036 de dose única;

453.482 de dose de reforço; e

16.999 de dose adicional.

Dados que apontam que 65,87% da população catarinense está imunizada.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde