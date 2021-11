A Serra Catarinense obteve temperaturas negativas durante o amanhecer deste último domingo (21). A menor temperatura foi registrada pela Rede de Estações Keiser em Bom Jardim da Serra que assinalou -0.4ºC

Em São Joaquim, no Vale do Caminhos da Neve, os campos voltaram a ficar esbranquiçãdos, recobertos por uma fina camada de gelo, lembrando as típicas paisagens de inverno na Serra Catarinenese.