Clube Astréa inicia calendário de eventos com o tradicional Baile do Chopp – Veja as imagens

Após quase dois anos sem eventos o Clube Astréa convocou seus sócios para o retorno das atividades no clube e também na sede de campo, e para o retorno triunfal a nova diretoria sob o comando do casal presidente Fernando e Tais organizou uma das festas mais esperadas, o Baile do Chopp.

Ao som da Banda Stylus e com os canecos cheios de chopp gelado o público presente se animou e dançou até o raiar do sol, sem dúvidas o o primeiro evento após um longo tempo sem atividades marcou a sociedade do Clube Astréa. O que não faltou na festa foi gente bonita e animada para curtir a grandiosa noite.

Esta cobertura contou com o apoio de Snow Case

