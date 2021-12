01 Dezembro de 2021 começa com geada no Caminhos da Neve em São Joaquim

O mês de Dezembro de 2021 começou gelada na Serra Catarinense e com formacão de geada, nesta quarta (01), o registro foi feito no Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro de São Joaquim.

A queda brusca de temperatura, ocasionada por uma massa de ar mais seco e frio fez com que algumas baixadas do município de São Joaquim tivessem a formação de geada fraca, sem consequências para a agricultura.

Essa foi a geada de número 126 no ano de 2021 no topo da Serra, somando a 75 dias com temperaturas negativas.

Veja as imagens:

Número de geadas (dias) em 2021 no Topo da Serra/SC

1 Janeiro

2 Fevereiro

1 março

13 abril

24 maio

18 junho

27 julho

14 agosto

10 setembro

10 outubro

5 novembro

1 dezembro

As mínimas do Estado em estações Governamentais e particulares (padronizadas):

3.6°C Água Doce / Estações Keiser

4.3°C São Joaquim / Estações GHJ

4.7°C Vargem Bonita / Estações Keiser

4.8°C Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

4.9°C Urupema / Epagri

5.9°C Urubici / Epagri

5.9°C Painel / Estações Keiser