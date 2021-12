Foto de menino que encontrou árvore de Natal em lixão comove e viraliza

Espírito de Natal! Um registro feito pelo fotógrafo João Paulo Guimarães no município de Pinheiro, a 333 km de São Luís, tem chamado atenção nos últimos dias. Uma foto tirada em um lixão da cidade mostra Gabriel, de 12 anos, que acompanhava a mãe no local, feliz ao encontrar uma árvore de Natal em meio aos entulhos.

“Gabriel estava catando lixo desde 7h e, no meio da sujeira, encontrou essa árvore de Natal e ficou muito, mas muito feliz. Ele mostrou pra mãe dele, dona Maria, e fez os planos de ajeitar pra Dezembro e colocar na sala de casa. Gabriel guardou dentro de uma caixa a árvore, voltou pra procurar comida e depois veio buscar a árvore pra levar pra casa. Ele ficou muito feliz”, contou João Paulo em uma rede social.

Com a repercussão da imagem, Gabriel acabou ganhando uma árvore nova, além de outras doações arrecadadas em uma campanha online. Em entrevista ao programa “Estúdio i”, da GloboNews, o fotógrafo se emocionou ao relembrar o dia em que fotografou o garoto.

João Paulo disse que a ideia de organizar uma vaquinha online surgiu durante uma conversa com Gabriel no lixão, que revelou o sonho de ganhar um celular. Através, então, de uma campanha relâmpago nas redes sociais, o fotógrafo, no dia seguinte, levou cestas básicas, brinquedos e enfeites de Natal até o garoto.

