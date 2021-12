Geada volta a recobrir os campos no Vale do Caminhos da Neve na Serra Catarinense

A geada voltou a aparecer durante a gélida manhã desta quinta-feira (09), no Vale do Caminhos da Neve a cerca de 3km do centro de São Joaquim.

Os campos amanheceram branquinhos, recorbertos por uma fina camada de gelo, lembrando as típicas paisagens invernais na Serra Catarinense.

Esse frio todo se formou devido a uma grande massa de ar frio no atlântico que está influenciando toda a região sul e sudeste do Brasil.

Apesar do frio e da formação da geada não houve danos para a agricultura, já que o gelo se concentrou em um ponto isolado, de uma baixada, no sempre gélido Vale do Caminhos da Neve.

Essa foi a 3ª geada de dezembro e a de número 128 do ano de 2021, perdendo apenas para o ano de 2016 onde se contabilizou 135 geadas.

As menores temperaturas:

(Dados compilados por Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho / Climaterra e Central do Tempo em estações padronizadas, particulares e governamentais)

2.3°C – Caminhos da Neve / GHJ

2.3°C – Bom Jardim da Serra/ Estações Keiser

2.9°C – Urubici / Ricardo Nicoletti

5.1°C – Urupema / Epagri

5.8°C – Painel / GHJ



















Imagens: Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online